INSÄNDARE Det är en gåta hur M och KD kan välja SD

De sista dagarna i mars blev politiskt klargörande. Först meddelade KD:s partiledning, att partiet nu är villigt att göra upp och samarbeta med SD. Kort därpå lämnade M:s partiledning ett liknande besked, nämligen att man gärna för samtal och försöker hitta politisk samsyn med SD. I praktiken är det nya högerkonservativa blocket i Sveriges riksdag numera ett obestridligt, etablerat faktum.

I Gästriklands kommuner har den högerkonservativa utvecklingen hos M och KD varit skarpare, gått fortare och kommit ännu längre. I såväl Sandviken som Gävle har M redan lämnat förslag om bland annat tiggeriförbud, något som SD länge efterfrågat och som nu stöds i samverkan med KD. I Ockelbo ingår M och KD redan i ett nära samarbete genom formell valteknisk samverkan med SD.

Formerandet av det högerkonservativa blocket motarbetas starkast av C och L. I riksdagen har de två borgerligt liberala partierna tvingats lämna samarbetet med M och KD, som svek Alliansen till förmån för fördjupade SD-relationer.

I Gävle valde C och L av samma orsaker att bilda styre med S och MP. I Sandviken har C och L valt samarbete med S. I Hofors gäller det samma. Och i Ockelbo har C sökt samarbete med S.

Det förblir en gåta och sorg för borgerligt liberalt sinnade gästrikar, att M och KD hellre väljer SD än C och L! För vad är det i SD:s politik och ideologiska värdegrund som ni moderater och kristdemokrater i Gävle, Sandviken respektive Ockelbo finner så tilltalande?

Försvara friheten