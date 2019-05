Insändare: Jag skrattar föraktfullt åt de lama åtgärderna mot skarven

Till ansvariga politiker och utsedda ämbetsmän.

Ska man skratta eller gråta? Men jag väljer att föraktfull skratta! För faktum är att era åtgärder gällande beslut om att värna den marina miljön har ett löjets skimmer över det hela.

All statistik som under lång tid har redovisats, angående skarvens och sälens förökning, har nu klart och tydligt förklarat det katastrofala tillståndet i våra vatten. Jag har under cirka 30 år, med insändare i lokalpressen, försökt att väcka ert och allmänhetens medvetande om den förödande utvecklingen som i första hand skarven utgör.

Skarvens förökning överträffar vida den beslutade avskjutning som nu tillåts. Nu senast kunde vi läsa ytterligare ett bevis på hur en sportfiskenäring i Älvkarleby och upp längs Dalälven nu håller på att utplånas. Trots storsatsning med utsättning av 30 000 havsöringar till en kostnad av 450 000 kronor så hamnar det mesta i skarvens gap. En bortkastad insats som väl var tänkt att gynna fisketurismen och med en kalkylerad inkomst för kommunen.

Tala om kapitalförstöring! Länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala läns medverkan ligger som en lam hand över det hela. Den skyddsjakt som nu givits tillstånd till är helt verkningslös i proportion till de redovisade förhållanden som står att läsa i tidigare nämnda artikel.

Jag tycker vid det här laget att ni som sitter på besluten visar ett förakt och en okunnighet som är helt obegriplig. Det här är en del i den globala miljödebatten och bör hanteras med större förstånd än vad ni visar.

Kjell Owe Björk, före detta professionell "sälmatare"