Insändare: Lång väntan i polisens telefonkö – Polisens svar: Kötiderna varierar över dygnet

Vad gör polisen efter klockan 16.00 en vardagskväll? Att vänta i 2 timmar och 17 min i telefonkö till polisanmälan för stöld och skadegörelse – och de ändå inget kan göra.

Allra först ska man uppge personnummer - varför i hela friden då? Det är inte den som ringer som är skurken! Det är förfärligt.

Var tog ”vaka, värna, hjälpa” vägen?

De var för väl, att ingen dog...

Heja Sverige, hurra vad bra vi är

SVAR DIREKT:

Vi har alltid ambitionen att ge så bra service till medborgarna som möjligt och jag har full förståelse för att kötiden i det här fallet upplevts som allt för lång. Kötiderna varierar över dygnet och ibland uppstår perioder med högre belastning och längre kötid som följd.

Önskar man göra en polisanmälan via 11414 kan man med fördel använda sig av polisens e-tjänster vid ett antal brottstyper, polisens e-tjänster når man via polisen.se. I kontakten med polisen via 11414 finns också möjlighet att använda sig av polisens callbackfunktion, det innebär att man slipper vänta på att samtalet kopplas fram , istället så ringer första lediga operatör upp och handlägger ärendet.

När man ringer 11414 ombeds man lämna sitt personnummer alternativt sin födelsetid. Detta ger oss möjlighet att förbereda samtalet och ge en bättre service. Önskar man inte ange personnummer eller födelsetid så kopplas samtalet fram ändå , oavsett om man som medborgare vill göra en polisanmälan eller lämna ett tips.

Henrik Keventer, Tf Sektionschef, Polisens kontaktcenter, Polisregion Mitt.