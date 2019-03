INSÄNDARE Många verkar ta ut sin frustration på oss bussförare

Jag har kört buss i Gävle till och från i 15 år och jag beklagar det som hände Marie och den andra resenären som vänt sig till tidningen efter att upplevt att förare kört illa.

Naturligtvis ska vi förare stanna om någon faller omkull i bussen, allt annat är oacceptabelt. Men att incidenter händer ibland är oundvikligt. Jag vet inte vad som föranledde den hastiga inbromsningen, det kan ha varit så att föraren var tvungen att bromsa hastigt för annan trafik eller någon person som gick ut i gatan, det framgår inte i artikeln.

Under de senaste åren upplever jag att det blivit stressigare och tightare med tid. Jag tycker också att stämningen har blivit kallare och hårdare. Jag testade en dag att se hur många passagerare som klev på som svarade när jag hälsade och välkomnade dem in i bussen. En av tio sa hej tillbaka. Och det var en person ur samhällets utkant.

Jag har blivit rånad under vapenhot, hotad av påverkade personer, kallad okvädningsord, blivit spottad mot och ryckt i arbetskläderna under färd, och mycket mer. Personer har fått utbrott för att jag inte kört fram bussen under min rast och för att de inte fått åka med gratis. Och ofta kan man komma glad till jobbet och komma hem less för att passagerare varit otrevliga. Speciellt trist när man bara velat hjälpa.

Många verkar ta ut sina frustrationer i livet på bussförare. Ljudnivån är ofta väldigt hög ombord. Passagerare sitter och pratar väldigt högt i mobiltelefon på högtalare i sätet bredvid förarhytten. Ofta jobbar vi 13-timmarspass och man är väldigt trött efter att ha suttit i den ljudnivån en hel dag.

Mycket tid går till passagerare som vägrar betala eller tjafsar och insisterar på att få åka billigare, vuxna vill åka på barnbiljett, och så vidare... Jag har fått stanna bussen för att be föräldrar hantera sina barn som springer i gången.

Systemet som vi har för betalning är en annan faktor som bidrar till förseningar. Vi förare har tagit upp detta med ledningen och jag hoppas att de kommer att agera.

Jag har även positiva möten med människor i jobbet. Barn har velat bjuda mig på Eidfirande, pensionärer har kallat mig en stilig man och resenärer med intellektuellt funktionshinder har lyst upp mitt arbetspass med sitt glada humör. Man får höra många livshistorier. Men tyvärr är det oftare negativitet man möter.

Jag tycker det är bra att passagerare lyfter fram dåliga upplevelse av bussförare. Men jag önskar också att folk (och även ledningen) skulle ha lite mer empati för förarnas situation.

Anonym bussförare i Gävle