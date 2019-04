Insändare: Mörkret på varvet lockar tjuvar till båtarna

Till styrelsen för Fliskärvarvets Ekonomiska Förening.

Hur många gånger måste en medlem ha inbrott/få sin ögonsten utsatt för skadegörelse innan styrelsen inser att mörklagda uppläggningsplatser som dessutom är dolda bakom stora båthallar är attraktiva för tjuvar?

Hur svårt kan det vara att inse att bra belysning o kameraövervakning hindrar/minskar brott?

Hur svårt kan det vara att montera belysning som täcker plan O när det bevisligen går att ha det på övriga varvsområdet?

Vid båthallarna är det mycket väl upplyst med strålkastare var 25-30:e meter.

I mitten av september 2018 klipptes det hål i staketet bakom båttälten på plan O. Hål som lagades först två månader senare – efter påstötning! Under den tiden hade jag inbrott vid två tillfällen. Ett tredje försök hindrades av den snabbt gjorda temporära lagningen som jag själv fixade. Under hela vintern har det varit mörkt, så när som en ensam lampa som lyser upp närområdet men lämnar större delen av området i mörker.

Tack vare den dåliga plogningen av område O i vinter så har det inte gått att komma fram till tälten så lätt, vilket förmodligen hållit obehöriga borta. Nu är snön borta och de är tillbaka.

Vid årsmötet 27/3 i år ifrågasatte jag varför belysning saknas, fick till svar att den är inköpt men man har inte hunnit sätta upp dem än.

Jag hade återigen inbrott, någon gång mellan 1 och 5 april. Eftersom båten redan är tom på värdesaker har man tagit sådant som är värdelöst i häleriled men som tar tid och kostar pengar att anskaffa, samt haft sönder, för mig, användbart material. Dessutom har man gått in i tältet via sidan genom att skära hål med en kniv.

Vi är flera som drabbats. Inga strålkastare har satts upp - vilket borde vara prio 1 för en ansvarsfull styrelse då man fått vetskap om att inbrott/skadegörelse återigen skett, 1 april gick information ut på Fliskärs hemsida. Jag var nu säker på att belysningen skulle sättas upp, men ingenting hände och jag kan nu lägga till ett tredje inbrott på sex månader.

Varför måste bilgrindarna vara öppna? Varje medlem har tagg och kan komma in när som helst, besökare kan komma in via gånggrind som rimligtvis borde vara låst nattetid. Ingen icke medlem behöver besöka varvsområdet nattetid. Genom att låsa grindar minskar tillgängligheten samt försvårar rekognosering av område.

Besviken medlem