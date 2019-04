Insändare: Mygg vid Ösesjön i Hille kan vara lika besvärande som i Gysinge

Ska semestrande stadsbor få bestämma över fåglarnas och fiskarnas liv vid Dalälven. Vad gör stadsbor för landsbygden den övriga tiden på året eller vid allmänna val? Inget så vitt jag sett under mitt långa liv.

I Gysinge har funnits smedjor, flottningsverksamhet, sulfitfabrik, stort lantbruk med mera. De människor som var sysselsatta där levde i samklang med naturen, myggen och fågellivet och uppskattade fisket som gav tillskott till matförsörjningen. Stadsbor som är ättlingar till de människor som på grund av jakten på lönsammare industriproduktion tvingats flytta in till städer och större tätorter verkar inte ha någon vetskap om vad naturen betyder för människors överlevnad. Det räcker inte med att under några dagar för nöjes skull utnyttja naturens rika möjligheter till den verksamhet som till exempel fisket, sjöfågeljakten och andra naturupplevelse ger. Naturen bevarande är en förutsättning för dessa upplevelser.

Myggkläckningen är en mycket kort tid under året och går att freda sig mot med dagens avskräckande medel. Alla vi gamla minns flitsprutorna som var mycket effektiva för den som hade besvär med att tåla mygg. Jag har själv haft sommarboende vid Dalälven under 30 år och utnyttjat fisket under 60 år. Visst var vissa veckor besvärliga men jag har inte lidit några men, eftersom jag är 97 år och fortfarande tar chansen till att komma ut i naturen. Mygg finns även på andra platser runt omkring städerna. Mygg vid Ösesjön i Hille eller vid Västbyggeby fäbodar i Valbo kan vara lika besvärande som i Gysinge, även om plågan där är en kortare tid.

Karl Gustaf Skoog