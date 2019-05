Insändare: Politiker, sluta snacka om vården – sätt er in i verkligheten

Till politiker med ansvar inom sjuk- och åldringsvård som exempelvis Tommy Berger, Hans Backman, Patrik Stenvard, med flera.

Sluta upp med att i lokaltidningarna komma med era usla förslag om förbättringar inom sjuk- och åldringsvård. Dessa är inget annat än lösa fantasier utan någon som helst förankring i verkligheten. Och även om de någon gång var realistiska och verklighetsnära så gitter ni inte se till att de realiseras. Jag ser era skriverier som inget annat än skrivklåda, utan vilja och energi till att de kommer till utförande. Med andra ord inget annat än att låtsas som om ni tar era mandat på allvar.

Det finns många personer i Gävle i dag som endera själva eller deras nära anhöriga som fått ta del av den sjuk- och åldringsvård som ni låtsas bry er om, men om vilken verkligheten ger en helt annan bild.

Ta er nu samman och bjud in de drabbade till ett möte där ni får höra den verklighet som ni i dag inte vet ett dyft om. Endera kan ni låta vem som helst anmäla sig till detta möte för att informera er. Detta kan också gå till så att de som vill får sända er information om de problem man dagligen stöter på. Och ur detta material kan ni välja ut de som redovisar problem av särskild stor vikt.

En fråga som ständigt är aktuell för många är denna: Patienten får ingen ny tid för återbesök även om vederbörande inte är färdigbehandlad. Jag anser att en sådan skall alltid få en tid för återbesök så länge behandlingen inte är klar eller patienten kan friskskrivas. Om inte detta sker kan man vid ett återfall få jaga möjligheten att komma in på hälsocentral, akuten, familjejouren. Det har hänt en anhörig vid ett tiotal tillfällen under ett halvår, att vederbörande fick försöka komma in på någon av dessa tre ställen samma dag!

Men det finns ett stort antal andra frågor som, om ingen tar sig an dessa, kommer att göra att sjukvården försämras ytterligare.

Olle Ljungbeck