INSÄNDARE Staffan Nordqvist missar poängen med elevernas klimatmanifestation

Staffan Nordqvist (S), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo, tackar i en insändare Perslundaskolans elever för att de i fredags strejkade för klimatet.

Det är bra att det alltså inte blir tal om ogiltig frånvaro.

Staffan Nordqvist missar dock den poäng som elever i 123 länder har, nämligen att de vuxna måste handla. Elevernas fråga: Är det någon idé att gå i skolan om vi inte har en framtid? är lika mörk som nödvändig att besvara.

MP de gröna i Ockelbo föreslog 2016 att kommunen gör en strategi för hur Ockelbo ska bli en fossilfri kommun senast 2045. Vi framhöll att nödvändiga förändringar inte enbart handlar om ekonomi och teknik, det behövs också dialog med Ockelboborna, med företag och olika verksamheter, med myndigheter och omvärld hur det destruktiva delarna i vårt sätt att leva ska bekämpas - och samtal om de stora fördelar som finns i omtanken om andra och om nya generationer.

Vi vill ha en politikergrupp med representanter för alla partier i fullmäktige. Den ska ta initiativ, lägga förslag, sprida information, skapa dialoger och följa klimatarbetet - alla de nödvändiga förändringar som eleverna syftar på med plakatet: "There is no Planet B".

Vårt förslag 2016 om klimatarbete har försvunnit i den kommunala dimman. Man kan som Staffan Nordqvist ge eleverna högsta betyg för sin demonstration. Men för att vara trovärdiga måste vi vuxna skärpa oss. Många har skolkat i åratal och dessutom struntat i läxorna.

Niels Hebert, MP de gröna i Ockelbo