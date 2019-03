INSÄNDARE Vi är trötta på att kvinnor ska behöva vara rädda – nu vill vi göra skillnad

Vi är trötta på att se hur många hedersmord, våldtäkter, misshandlingar och förtryck som begås dag ut och dag in i detta land, det räcker nu!

Vi är trötta på att brottsoffer skall bli förminskade och nedtystade.

Vi är trötta på att förbrytarna i stället hyllas genom lovsånger om utförande av sexuella övergrepp och datorspel där det enda syftet är att förgripa sig på kvinnor, det räcker nu!

Vi är trötta på att kvinnor skall behöva vara rädda för att gå ensamma när det mörknat.

Vi är trötta på att män skall behöva känna rädsla över att öppna upp sig om sina händelser och känslor för att bli förminskade och inte bli betrodda, det räcker nu!

Vi är trötta på att man inte kan gå tryggt i detta land då övergrepp och trakasserier förekommer överallt, på arbetsplatser, i hemmet, offentliga platser, i skolan, på klubben, i baren, i riksdagen. Det förpestar vårt land och det räcker nu! Antingen så har man själv blivit utsatt eller har någon i ens närhet blivit det.

Alla känner någon och det räcker nu!

Vi vill göra en förändring och vårt första steg är att vi kommer hålla en välgörenhet och hyllningsgala den 6 april. Vi är tre tjejer som går vårt sista år på gymnasieskolan Academy of music and business i Tingsryd och denna galan sätter vi upp i samband med vårt gymnasiearbete tillsammans med vårt band. Den här galan gör vi för att hylla och stärka alla kvinnor och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp, kränkningar och våld i vårt samhälle. Vi kommer att bjuda på spektakulär livemusik som varvas med tal från olika överlevares resor, samt olika utställare som kommer att medverka på plats för att hjälpa oss lyfta detta ämne. Alla intäkter vi får in under galan genom biljettförsäljning kommer att skänkas till Noviahuset – föreningen mot sexuellt våld. Det är en förening dit både kvinnor och män kan vända sig för att få stöd.

Det här är ett tungt ämne, men ett ämne som behöver lyftas och uppmärksammas. Dels för att de som blivit utsatta kan få uppleva en kväll tillägnat till dem, men även för att sprida kunskap och upplysa om vad som räknas som övergrepp, trakasserier och våld för att kunna motverka att detta fortsätter att inträffa i vårt samhälle.

Moa Ramberg

Thea Lindberg

Ellen Nilsson