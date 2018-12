Lägg inte ned crossinriktning Tierp!

Crossinriktningen i Tierp har under många år varit en strategi att få elever att välja Högbergsskolan i Tierp som ort för sina studier. Anledningen till etableringen var till stor del det sviktande elevunderlaget som man lyckats vända med flera idrottsinriktningar däribland cross/enduro, en satsning som det nya politiska styret vill skrota med talet om stora besparingar.

Har man då tänkt på att de flesta eleverna kommer från andra kommuner och endast valt Tierp för cross/enduro inriktningen? Om den nu skrotas försvinner väl cirka 25-30 elever som kommer utifrån och tillfört sin skolpeng cirka 100 000 kronor per elev och år, och sen tappar man hyresgäster till elevboendet, runt 20 elever som betalar 4500 kronor per månad. De här eleverna kommer ju nu att välja sina hemkommuner istället. Har verkligen Tierps nya styre räknat in detta i sin budget eller är det bara politik och prestige för att turerna kring crosshallen skötts så illa utan att rätta kommunalpolitiken? Vill gärna ha svar på den slutliga vinsten sammantaget.

Olle.

