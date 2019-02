Pinsamt att turistbyrån håller stängt – och bara skriver informationen på svenska

I snöyran på fredagseftermiddagen 1 februari råkade jag gå förbi turistbyrån vid Alderholmsbron. På gångbanan utanför byggnaden stod en kvinna och tittade villrådigt i sin mobil. När jag kom närmare frågade hon mig på engelska om turistbyrån ligger här, hon ville köpa en liten bock och någon annan souvenir. Ja, svarade jag, redan med onda aningar, det är här. Hon frågade var ingången är och jag visade henne till den. Det var mörkt i lokalen och jag sa att jag hoppades att det var öppet. Hon pekade på mobilen och sa att där stod att de har öppet till klockan tre.

När vi närmade oss öppnades en dörr som tycks höra till gästhamnens serviceinrättning. En kvinna tittade ut och jag frågade om turistbyrån var öppen. Jag visst i princip redan svaret, eftersom det var mörkt i lokalen och det satt en lapp på dörren. Mycket riktigt, det var stängt. På lappen uppgavs anledningen vara utbildning. För biljettköp hänvisades till ett par olika nummer. Texten var endast på svenska, kan tilläggas. Den turistande engelsktalande kvinnan fick iallafall veta att det skulle vara öppet en annan dag. Sedan följdes vi åt inåt stan, och hon frågade om jag känner till någon annan butik som säljer gävlesouvenirer. Jag hade inget svar, jag vet skam till sägandes inte hur det ligger till med den saken.Jag kunde bara beklaga och berättade att turistbyrån tidigare legat i stadshuset i centrum och hon berättade då att hon varit där och blivit upplyst om att de inte säljer souvenirer. Vi skildes åt utanför Dalapalatset. Snöyran hade övergått i ymnigt snöfall och kraftig blåst. Så kan det gå till i Gävle en vanlig fredag, mer än pinsamt.

Frågan är dock om det är jag eller någon annan som ska skämmas. Vad säger Gävle kommun?

Camilla Dal

SVAR DIREKT: Tydlig information fanns om utbildningsdagen

Tack Camilla för dina synpunkter och tack för att du försöker vara en god värd åt våra besökare.

Det stämmer att vi hade utbildning för våra turistkommunikatörer den aktuella fredagen. Utbildningsdagar sker i alla verksamheter och är inget konstigt. Vi väljer alltid att ha våra utbildningsdagar under lågsäsong för att kunna ha så bra service som möjligt åt våra gäster resten av året. Vi har i genomsnitt inte mer än fyra (!) besökare per dag under lågsäsong, vissa dagar inga alls. Så såg det ut även när Turistcenter var placerat i Stadshuset. Det är också anledningen till att vi inte tar in vikarier.

Den aktuella dagen hade vi öppet på förmiddagen och hade tydlig information på visitgavle.se om att vi hade stängt på eftermiddagen. Informationen på webben gavs på både svenska och engelska. Lappen i dörren var däremot bara på svenska och det kan vi göra bättre nästa gång. Souvenirer finns att köpa på i vår webbshop på visitgavle.se, i Turistcenter samt i olika butiker på stan. I Stadshuset sker inte längre någon försäljning av souvenirer. Det är en del av Turistcenter och upphörde givetvis när Turistcenter flyttade till Gästhamnen.

Johan Adolfsson

Kommunikationschef

Gävle kommun