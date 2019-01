Planerar regionen att utöka vård på nätet?

Företag som KRY och Doktor.se erbjuder läkarvård via mobilen genom massiv reklam i tv och sociala medier. Patienten loggar in hos "nätdoktorn" med bank-id och fyller i ett formulär. Sedan följer läkarkontakt via mobil, läsplatta eller dator.

Patientsäkerheten kan ifrågasättas. Företagen skummar av enklare vårdfall som inte kräver fysisk undersökning. De kan rimligen inte ta ansvar för komplikationer, biverkningar eller utebliven effekt av behandlingen. Allt som krånglar hänvisas till övrig vård.

Patientavgift tas ut med 250 kronor per konsultation. Övriga kostnader sänds till den region där patienten är mantalsskriven.

Enligt ekonom vid Region Gävleborg betalade regionen 3 miljoner kronor 2018 för privata nätläkartjänster. En summa som ökar raskt.

Jag har full förståelse för att sjukvård via nätet kan vara praktiskt och tillförlitligt i många fall, framför allt i glesbygd där avståndet till närmaste vårdgivare kan vara långt.

Regionen har kostnadsfri rådgivning via 1177. Efter bedömning av sköterska vid rådgivningen borde remiss till "nätläkare" inom regionen kunna ske vid behov.

I dag ringer vem som helst till de privata vårdföretagen. De uppges få prata med läkare, efterfrågan styr. Räkningen hamnar hos regionen.

Mina frågor är:

1. Såvitt jag känner till har personal vid 1177 ej möjlighet att remittera vidare till nätläkare inom regionen. Varför?

2. Vad har Region Gävleborg för planering, beredskap för att utöka vård på nätet?

3. Passar på att fråga AB, GD om frågan inte är intressant för er del? Jag som läsare av AB kan inte erinra mig någon artikel i ämnet så långt jag kan minnas.

Bertil Nilsson, Sandviken

Fotnot. Region Gävleborg har tackat nej till att svara på insändaren.