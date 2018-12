SJ:s "prissänkning" blir dyr för Ockelboborna

Tack för ditt svar Anders, ”Det finns fortfarande bra förbindelser mellan Ockelbo och Gävle med både buss och X-tåg”.

Önskvärt vore dock att få svar på funderingarna istället för ett generellt standardsvar från er. Vi kan förstå att SJ också vill ha ersättning för att vi åker på deras tåg, men det är inte den stora frågan här.

Ni går ut med att det är en prissänkning, vilket det är för en del av era resenärer, men det är en höjning för oss. Om man har betalat 0 kronor nu ska betala 200 kronor extra i månaden så ÄR det en prishöjning. Hur många avgångar det än blir och hur mycket alla andra betalat tidigare, så är det för Ockelbo pendlarna en prishöjning.

Du skriver även att man kan välja att inte behöva betala extra genom att endast åka på X-trafiks tåg. Men verkligheten för många är att man måste åka det tåg som överensstämmer med ens arbetstider och inte vilken sorts tåg man vill åka. För många så innebär den nya tidtabellen att man endast kan åka på SJ:s tåg. Så om vi ska åka tåg är vi tvungen att betala.

Pendlaren som redan betalat sin årsbiljett blir på grund av ändringen ålagd att betala in ytterligare pengar för att kunna utnyttja något man trott att man redan betalat för.

Att avgångarna under 2017/2018 varit under allt kritik med inställda tåg kan inte heller sopas under mattan. Under hösten 2017 och våren 2018 kunde man till exempel om man åker, klockan 15- eller 17-tågen, bli hänvisad till att åka buss hem istället för tåg i veckovis. För de som åker tågen klockan 15 ersätts det inte heller alltid med buss. Många gånger ställs tågen in väldigt sent så att man inte kan göra det (om man har sådana möjligheter i sitt arbete).

Ockelbopendlare