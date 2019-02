Ska gående behöva riskera livet när det snöat?

Vinter igen... Nu har vi haft en "snösmocka" , förra året hette det "Ryssvinter"! Ja, vi fick vinter igen, är någon förvånad? Nu står tåg stilla, bussar är försenade, samt bussdörrar fastnar och så vidare. Busshållplatserna plogas dåligt, för att inte tala om vägen fram dit.

Ska man som gående behöva riskera livet för att ta sig ut? Klart man prioriterar att ploga vägar, sen cykel- och gångvägar. Men hur man som gångare ska ta sig fram till gångvägarna och hållplatserna, är det ingen som tänker på.

För att jag som boende på Urbergsterrassen/Limhällen ska ta mig till bussen, måste jag gå på vägen. Det är vallar som ingen tar sig över samt en gångbana som inte plogas? Lika illa är det vid vår port. I lördags var det två vallar framför vår port, hur ska en ambulans ta sig in om det händer något? Hur ska äldre med rollator ta sig ut till färdtjänst, eller ska vi hålla oss inne? Om inte det är illa nog, så fryser vår port fast, en eller flera gånger per år och man tar sig varken in eller ut. Tur att vårt 55-plusboende är hopbyggt med ett annat hus så vi kan gå runt, annars vore det förenat med livsfara att bo här. Hur tar man sig annars ut om inte dörren går upp om det till exempel brinner. Får det vara så? Vi bor i Sverige, har vinter varje år. Vad är problemet?

Inger J