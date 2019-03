Smutsig och äcklig miljö i Hedängskolans högstadium

Skolkorridorerna på Hedängskolan 7–9 i Storvik är inte trevliga, det sitter tuggummi och snus på väggarna och är klotter överallt dessutom är vissa av plattorna i taket sönder. Det är inte en trevlig miljö och om man ska luta sig på väggen så måste man först kolla så att man inte får tuggummi i håret.

För det första så blir det ingen trevlig skolmiljö i korridorerna och man spenderar väldigt mycket tid där när man antingen går emellan lektionerna eller på rasterna. Dessutom så blir det inte trevligt, var skulle du helst vara? I en ren skola eller en ful?

För det andra så är det inte bara i korridorerna det är även i klassrummen, under bänkarna, under stolarna och i böckerna. Om man kollar under nästan vilken bänk som helst i nått klassrum så kan du se att det är ofta tuggummi, klotter och ibland snus under bänkarna. När folk klottrar så skriver dem ofta äckliga eller snuskiga grejer.

För det tredje så är det nog uteplatserna som är värst, där finns även cigarettstumpar och en hel massa skräp. De få gånger som det städas där ute är det oftast på städdagarna som skolan har men det är bara en gång per termin.

Slutligen så uppmanar jag elever att sluta klottra och slänga skräp överallt och sätta tuggummi på väggarna och jag uppmanar lärare att börja säga åt elever när dem ser dem göra nån av dem här grejerna och slutligen uppmanar jag föräldrar att säga åt sina barn att inte göra det om dem är medveten om att deras barn gör.

Lea

Svar direkt:

Vi har en ständig dialog med eleverna om arbetsmiljön på skolan via klassråd och elevforum. Städningen sköts på ett bra sätt på skolan så när det är skräp på golvet eller på möbler så är det eleverna själva som inte sköter sig. Vi har papperskorgar i korridor och klassrum så det handlar mer om en inställning. Ibland inför vi städveckor för eleverna. Det är elevforum kommande vecka och då kommer det att tas upp igen gällande nedskräpning och förstörelse. Viktigt att eleverna är delaktiga i detta arbete tillsammans med oss vuxna för att behålla en trivsam arbetsmiljö.

Birgitta Wikström

Rektor Hedängskolan F-9 Storvik