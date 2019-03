Vilken lärare vill behöva hålla fast en elev och riskera att skolan stäms?

Lärarbrist? Inte så märkligt, kan det tyckas, när lönerna halkat efter medan arbetsbelastningen gått åt andra hållet. Enligt Lärarförbundet beräknas Sverige om sex år sakna mer än 65 000 lärare – ett reellt hot mot våra barns och barnbarns utbildning.

Inte nog med det. Om dagens lärare försöker hålla fast en utagerande och stökig unge som riskerar att skada både kamrater och läraren, kan det resultera i föräldrarnas krav på väl tilltaget skadestånd. Den aggressiva eleven har blivit ”kränkt”. Vilken lärare vill hamna i den situationen?

Pendeln har verkligen svängt. Gävle var en tidig skolstad. Redan på sent 1500-tal sattes blivande präster, lärare och handelsmän i den skola som då låg strax öster om Heliga trefaldighetskyrkan. Där pågick ingen curling av eleverna. Alf Uddholm, tidigare rektor på Vasaskolan, har berättat: "På husagans tid sågs lärarnas pryglande som självklar och nästan som en religiös botgöring. 'Stut på bara kroppen' var inte ovanligt; det var bara för killen att dra ner byxorna och böja sig framåt… Och ett straff under söndagens obligatoriska kyrkobesök kunde vara att förbli stående under hela predikan."

De blivande prästerna (även lärare hade prästutbildning) var inte bättre inbördes. Pennalism förekom. Ordet är avlett av pennale, som betyder pennskrin. Pojkarna slogs med pennskrin – och de var gjorda av trä. Pennalismen försvann nog inte i gymnasierna förrän flickor togs in där enligt Alf Uddholm.

Barbro Sollbe