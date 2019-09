Insändarsvar om jakt: "Verkar som ni gissar hur det går till"

svar till Emma, Ingemar, Inger och Kent - "den svenska jakten håller på att urarta"

För det första så är det kanske bara 5 procent av Sveriges jägarkår som sysslar med fångstjakt med fällor så det handlar om runt 10000 personer och merparten av dom befinner sig i norra Sverige. Det krävs daglig tillsyn av fällor och sånt är oerhört tidskrävande. Merparten av de djur som fångas levande är för forskning och de släpps ut igen.

Ni anser även att jakten på fåglar ger mest skadeskjutningar - vad baserar ni den åsikten på? Är det en gissning?

för det andra skriver ni vidare: "I Sverige får vilda djur hållas i fångenskap....." det är direkt felaktigt, det är straffbart att hålla vilda djur i fångenskap. Man kan ansöka om tillstånd för det till exempel djurparker som vårdar vilt, men det är både svårt att få och extremt sällsynt naturvårdsverket ger såna tillstånd.

För mig verkar det som att ni gissar en hel del om jakt går till. Den stora majoriteten av svenska jägare bedriver endast älgjakt under 5-10 dagar per år. Och sen finns det en liten del jägare som bedriver specialjakt på oftast ett eller två andra viltslag på grund att de har ett särskilt intresse för just den jakten - till exempel rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort och räv.

PEJ