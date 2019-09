Ipco i Sandviken lyckas där andra företag går bet – många sökande till lediga tjänster: "En angenäm situation"

Enligt fjolårets upplaga av Svenskt näringslivs årliga rekryteringsenkät upplever många företag inom industrisektorn svårigheter att rekrytera. Kompetensbristen breder ut sig och allt fler rekryteringsförsök misslyckas, enligt rapporten.

När statsminister Stefan Löfven kommer till Sandviken 30 september för att delta i Industridagen i Göransson arena kommer temat att vara kompetensförsörjning. Ipco är ett av många regionala företag som deltar och skulle i sammanhanget kunna fungera som det goda exemplet.

– Just nu har vi 50 sökande till en aspiranttjänst inom produktionen. 15 av dem är tillräckligt kompetenta, så nu gäller det att hitta den personliga profil som vi söker, säger Maria Myrberg.

Men exakt varför Ipco lyckas där andra företag går bet är svårt att sätta fingret på. Bra rykte i branschen är en förklaring, tror produktionschef Per Kreij.

– Vi är lönsamma och har en konkret slutprodukt. Bra arbetsmiljö och attraktiva arbetstider bidrar också, säger han.

För två år sedan beslutade Sandvik att sälja det som då hette process systems till det Wallenbergägda bolaget Fam för cirka fem miljarder kronor. Idag bedrivs verksamheten i Ipco som har 600 anställda globalt varav 152 vid huvudkontoret i Sandviken.

Företaget har tusentals kunder på olika håll i världen och omsatte ifjol 707 miljoner kronor. Huvudprodukten är transportband av stål som säljs till producerande företag och används i olika processer, exempelvis när kakor eller chokladpraliner tillverkas på industriellt vis.

- Många chokladföretag i Schweiz är kunder till oss. En annan stor applikation är produktion av spånskivor där en blandning av spån och lim pressas mellan två stålband, säger Per Kreij.

Råvaran köps från Japan och förädlas i verkstadslokalerna i Sandviken. I produktkatalogen finns omkring 1400 olika varianter av metallband.

– Vi har inga ugnar här utan jobbar bara med kalla processer. Det handlar om att bearbeta banden på olika sätt för att uppfylla kundens önskemål, säger Per Kreij.

I Sandviken jobbar drygt 80 tjänstemän plus omkring 70 verkstadsarbetare. Att både Göranssonska skolan och Bessemerskolan driver varsitt industritekniska gymnasieprogram underlättar rekryteringen av exempelvis produktionstekniker och operatörer.

– Många elever gör praktik hos oss och en del går sedan vidare i vår produktion. Vi har ett aspirantprogram där vi plockar in personer med gymnasiekompetens som får gå igenom alla maskiner och lära sig tekniken och yrket. Tanken är att de efter två år ska få tillsvidareanställning. Det är också ett sätt för oss att ta in de bästa sökande, säger Per Kreij.

Har ni några tips till företag med rekryteringsproblem?

– Det gäller att synas och märkas och hitta delar som man kan lyfta fram och sälja in till den åldersgrupp man riktar sig mot, säger Maria Myrberg.

– Jag tror att man måste visa att teknik är någonting attraktiv. I ungdomarnas vardag är teknik i form av paddor och telefoner en självklart, här har vi jättestora maskiner som också är avancerade men på ett annat sätt, säger Per Kreij.