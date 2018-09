SHL:s ordförande om den turbulenta hösten: "I en sådan här situation måste vi vara oerhört självkritiska"

Ingen kan ha undgått att det stormar runt Svenska Hockeyligan, de 14 SHL-klubbarnas organisation. Den här hösten har handlat om att domarbasen Ulf Rönnmark fått massiv kritik av sina domare, att han under sin time out vädjat till domarna att dra tillbaka sin kritik, en vädjan som gjorde att Rönnmark nu är tagen ur tjänst.

Dessutom har det läckt ut att SHL vill se arenakrav och ekonomiska krav för de lag som ska kvala upp till SHL, vilket har fått supportrar att rasa mot SHL i allmänhet och dess vd Jörgen Lindgren i synnerhet.

Som ansvarig för SHL menar jag verkligen det jag säger, vi vill ju det bästa för svensk hockey.

Under de inledande SHL- och hockeyallsvenska omgångarna har ramsan "SHL-hockeymördare" hörts på hockeyläktarna runt om i landet, så också i Fjällräven Center under lördagsmötet mellan Modo och Leksand.

Kritik som SHL, enligt ordföranden Anders Källström, verkligen lyssnar på.

– I en sådan här situation måste vi vara oerhört självkritiska. Hur har har vi kunnat hamna i en sådan här situation, hur har det gått till? Som ansvarig för SHL menar jag verkligen det jag säger, vi vill ju det bästa för svensk hockey.

– SHL är ju ingen egen planet i systemet. SHL är beroende av solida klubbar, beroende av publik och fans som verkligen tycker att hockeyn är det finaste och roligaste som finns. Därför måste vi ställa frågan till oss själva, vad har vi gjort för fel när vi nu hamnat i en sådan här position?

– Vi måste ta den här kritiken på djupaste allvar och också fundera över vad vi ska göra för att förändra den här bilden, säger Anders Källström och fortsätter:

– Det finns ju väldigt många olika uppfattningar om hockeyn och det olyckliga är vi har kommit i en situation där media diskuterar att det är SHL som styr frågor om seriesystem och serieutformningar när vi är helt eniga om att den här frågan utreds av enmansutredare. Ligorna, förbunden, distrikten, vi har alla lagt allt i hans händer. Han (Ola Lundberg) ska nu sammanföra alla dessa synpunkter för att sedan lägga ett förslag i november. Det är där vi är nu.

– Men som jag sagt tidigare, det är out of the question att vi ska skapa en modell som stänger ligan, det finns inte på kartan.

Men på sikt, det blir svårare för lagen då skillnaden mellan klubbarna rent ekonomiskt blir bara större och större?

– Man skulle kunna säga också att det går åt andra hållet då vi har så starka varumärken i allsvenskan. Vi har varit i situationer förut då SHL har fått mer pengar än hockeyallsvenska lagen, vi har ju skrivit medieavtal förut. Om tre eller fem år hoppas jag att det här har fört med sig ett antal positiva saker som påverkar hockeyallsvenskan. De ska ju också skriva nya avtal och de är ett starkt varumärke.

– Kan vi ha den positiva utveckling även i fortsättningen då det gäller medieintresse och publikintäkter så är sannolikheten stor att mer pengar når hela hockey-Sverige.

– Det är lätt att måla upp en bild om tre eller fem år, men sett till den utveckling vi har haft de senaste åren har det inte stämt mot de här farhågorna. Vi har en bättre ekonomi i dag i SHL och hos flertalet allsvenska klubbar än vad vi hade för ett par år sedan och ett lag har gått upp varje år.

– Jag hyser gott hopp om att kan vi fortsätta utveckla hockeyn som produkt så ska det inte behöva inträffa, och framförallt, det blir inga stängda ligor. Rörligheten mellan SHL och allsvenskan är jätteviktig.

Men om det nu finns ett förslag om arenakrav och ekonomiska krav för att kunna kvala till SHL, sänder inte det väldigt konstiga signaler?

– Vi har ju ett licensregelverk redan i dag och då är frågan för utredaren om de här kraven ska förändras eller förtydligas. Det är upp till utredaren som lägga ett förslag i november och då får vi se vad det innehåller.

Men har inte ni lämnat ett förslag till utredaren angående just detta?

– Vi har lämnat tankegångar om hur en modell som verkligen tar hänsyn till dagens modell och hur man kan modernisera den. Men det här är utredarens fråga. Men det kan inte vara ett system som omöjliggör för små orter att att infria drömmen om SHL och det står jag fast vid.

Hur ska ni arbeta i fortsättningen för att inte hamna i en sådan här skitstorm igen? Vad har ni gjort för fel?

– Återigen, vara självkritiska och ödmjuka. Samtidigt är det ju så oerhört intressant att diskutera hockeyns olika delar och i bland far ju frågorna i väg som man inte vet hur de har gått till och uppkommit. Men det finns all anledning att pröva hur vi ska jobba med kommunikation framöver.

– Men det är de 14 klubborna som är enskilt ansvariga att ha dialog med sin publik, sina fans, sina supporterklubbar, sina sponsorer. Det är klubbarna som ska ha det ansvaret då det är klubbarna som är SHL och jag vill inte flytta upp de frågorna till nån centralt styrd modell. Men återigen, det finns anledning att se över våra rutiner.

Man kanske kan säga att klubbarna inte skött det här så tydligt och bra?

– Det är inget som jag vill ta upp den här vägen, men det är självklart att samtliga klubbar måste fundera över hur vi har agerat för att komma i den här situationen där det påstås av vi styr vad som ska sägas på läktarna.

– Våra fans är det viktigaste vi har och har vi inte de med oss skulle vi komma i ett väldigt konstigt läge. Vi måste ha en bra dialog med våra supporterklubbar.

Då det gäller er vd Jörgen Lindgren, han verkar vara lite fyrkantig då det handlar om media. Hur ser du på det?

– Jörgen är naturligtvis en person som i det här läget också får ta ansvar för att ta oss vidare ur det här och göra något konkret.

Annars då, vad säger du om affären med domarbasen och domarna. Nu är Rönnmark entledigad. Får ni någon ny domarchef?

– Det är en fråga du ska ställa till Jörgen eftersom han är operativ chef, säger Anders Källström.

