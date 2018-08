Blev kallad "Brynäsdödare" – nu ska hon hjälpa klubben in i framtiden: "Vill att en tioårig tjej ska ha bättre förutsättningar än jag haft"

LÄS ÄVEN: Erika Grahm om flytten till Brynäs, drömmen om damhockeyns framtid – och det oförstörbara Modohjärtat

För några år sen öste hon in mål för Modo på just Brynäs vilket ledde till att rubriken i lokalpressen kallade henne för "Brynäsdödarn".

– Det var helt sjukt, jag hängde typ tre mål i varenda match mot Brynäs nån säsong, säger hon efter Brynäs första ispass för säsongen.

Men det var då och nu är nu. Modoikonen har efter 13 säsonger bytt klubb för första gången. Om det känns märkligt att se Erika Grahm i Brynäströjan, hur känns det för henne själv?

– Det är klart att det känns lite speciellt. Samtidigt har jag vetat om det så länge nu, det börjar mer och mer kännas rätt, att det var dags. Det är klart att det kommer vara konstigt och speciellt, det kan man inte sticka under stolen med, jag har ändå spelat i Modo i 13 år. Men det känns spännande och det var kul att få gå på is.

Brynäs har under några år haft ett uttalat mål att vara ledande inom svensk damhockey – men verkligen har varit helt annorlunda. Damlaget har varit längst ned på priolistan. Basala saker som omklädningsrum, duschar och utrustning har varit under all kritik. Nu är det lite av en nystart för alla inblandade.

– Det känns som ett vitt papper nu. Brynäs vill verkligen starta om på nytt och det känns jättekul att vara en del av det. Jag har varit på kontoret idag (läs: måndag) och gjort min första dag där. Det känns verkligen som att alla är med på tåget och vet vad man vill – det är att satsa på damverksamheten och göra en långsiktig plan för att bli ledande i Sverige. Det är därför jag kommit hit, för att jag inspireras av det.

I många år har Grahm varit svensk damhockeys ansikte utåt. När SVT:s hockeyexpert Mikael Renberg tyckte att damerna skulle spela med den blå lättare pucken var det självklart Erika Grahm som tog ton via sociala medier.

– Det är väl jättekul att det är så, men jag funderar inte så mycket på det. Jag tycker att det är fantastiskt kul att spela hockey och att jag har chans att göra det på högsta nivå samtidigt som jag kombinerar det med ett inspirerande jobb, är bara ett plus. Det är klart att jag vill vara med och göra den här resan med Brynäs men jag ser även det som att jag får hjälpa svensk damhockey framåt. Både utanför isen men även att jag får spela själv, inspirera och vara en förebild för unga tjejer som kommer underifrån.

– Jag tycker fortfarande att det är skitkul och jag vill fortfarande satsa i landslaget men hockeyn är kanske inte lika mycket liv och död som det har varit innan. Nu ser jag det mer som att jag vill hjälpa andra mycket och jobba för det.

Kontraktet är skrivet på två år och efter det väntar en tjänst som... ja, vadå?

– Vi har inte satt nån titel än men typ dam- och flickutvecklare. Att jobba med damverksamheten ända nerifrån flickor upp till elitdam. Att och bygga en naturlig trappa för tjejer att gå från flickor till junior och ända upp till dam. Det är hur bra som helst för jag vill att en tioårig tjej ska ha bättre förutsättningar än vad jag själv haft, det är lite det man drivs av.

– Om man nån gång får en dotter själv så vill man att hon ska kunna leva på sin ishockey och inte behöva kriga varje millimeter. Med det sagt, jag tycker inte synd om oss eller nånting, jag vill inte sätta på mig nån offerkofta. Vi håller på för att vi älskar hockey. Men saker och ting har blivit bättre och det vill man fortsätta utveckla.

Fakta Erika Grahm

Född: 26 januari 1991 (27 år) i Kramfors.

Längd/vikt: 174 cm/70 kg.

Klubbfattning: Vänster.

Facit i SDHL: 288 matcher, 150 mål, 152 assist, 302 poäng.

Landslagsfacit: 194 landskamper, 36 mål, 47 assist, 83 poäng.

Meriter: SM-guld med Modo 2012 (Mötte Brynäs i finalen och vann med 1–0)

Tidigare klubbar: Modo.