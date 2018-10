Erika Grahm-show mot Modo – första hattricket för Brynäskaptenen: "Hon satt på axeln och sa skjut och gå på mål"

Det var en bubblande Erika Grahm som mötte upp Sporten direkt efter matchen. På vägen till gymmet sprutade det ut ord ur Brynäskaptenen som självklart var nöjd efter segern mot sitt gamla lag.

– Så otroligt skönt! Både för att vi vann och för att det blev lite islossning för egen del – för det har varit lite grus i maskineriet. Det har varit en stor omställning i livet och det har inte bara varit hockeymässigt, jag har bytt stad, jag har bytt...allt. Sen har jag haft lite problem med skador och varit borta ett tag.

– Jag sa till min sambo för några dagar sen: "fan vad det är kul att spela hockey när man inte har ont nånstans. Jag kände nu i helgen att nu har jag tryck i grejerna igen, då det är kul.

Efter 1–1 i den första perioden och 2–2 inför den sista var känslan att Modo skulle rycka ifrån och avgöra i sista perioden. Men då ville Erika Grahm ha ett ord med i laget.

– Det svänger men de har övertaget, absolut. Sen tycker jag vi får lite momentum i tredje perioden och står i vägen väldigt mycket. Sonja (van der Bliek) räddade oss väldigt många gånger i andra perioden och gjorde en jäkligt bra match. Sen tycker jag vi krigade och visade jävligt bra karaktär. Magisk seger och asskönt att gå på uppehåll med det här.

Men vi måste ju prata om ditt hattrick, av matchen fyra mål gör du tre och passar fram till det fjärde.

– Jahaa, ja jo. Jag kan ärligt säga att jag hade Nanna (Jansson, ass.coach) på axeln vid två av målen.

Va? Förklara.

– Hon satt på axeln och sa åt mig, skjut och gå på mål! Jag sköt och den gick in, det var jätteskönt. Sen på fjärde målet kom jag på kanten och det enda jag tänkte var, ut med benet och bryt in, ut med benet och bryt in. Jag hörde Nanna då.

– Alltså, så mycket som jag skapade idag har jag nog inte gjort på hela året. Det var verkligen islossning. Men det gäller att vara ödmjuk och jobba vidare.

Men att du gör det mot Modo också. Det var knappast nån tvekan om att du inte skulle fira. Det syntes att du tyckte det var roligt.

– Absolut, det var det. Men jag har väldigt stor respekt för Modo, absolut. Det var jätteroligt att möta dem, de har ett riktigt bra lag och har fått ihop det hur bra som helst. Det värmer också i hjärtat. Jag brinner ju för Modo och har varit där och byggt upp nånting, så det blev känslomässigt.

Nu väntar ett landslagsuppehåll för Grahm som sticker till Kanada på fredag.

– Det ska också bli hur kul som helst. Landslaget är sån nystart, efter förra turneringen kände jag verkligen att jag ville bli uttagen och fortsätta spela, jag är inte klar. Det ska bli jättekul, det känns fräscht och nytt.

Hur blir det för kroppen då, du har ju haft lite ont?

– Jag har haft jätteont. Vi har inte haft en optimal start på säsongen där man snittat 30 minuter i istid varje match. Men nu har jag vilat i en vecka och har inte gjort nåt, det tror jag gjorde gott, säger hattrickhjälten Erika Grahm.

Brynäs IF–Modo Hockey 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (6.09) Natalie Lidman (Johanna Olofsson), 1–1 (16.25) Erika Grahm spel 5 mot 4.

Andra perioden: 2–1 (14.12) Savannah Newton (Erika Grahm, Kayla Gardner) spel 5 mot 4, 2–2 (17.07) Michela Cava (Kaitlyn Tougas).

Tredje perioden: 3–2 (7.25) Erika Grahm (Georgina Fahrman, Savannah Newton) spel 5 mot 4, 4–2 (8.41) Erika Grahm (Fanny Brolin)

Utv, BIF: 4x2 min, Modo: 5x2 min.

Skott: 19–21 (4–8, 7–8, 8–5)

Domare: Thomas McCarthy.

Publik: 99.