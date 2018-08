Nanna Jansson om varför hon är tillbaka – nu kan Brynässpelarna slänga sig in i närkamper igen: "Behöver inte låna klubbor längre"

LÄS ÄVEN: Blev kallad "Brynäsdödare" – nu ska hon hjälpa klubben in i framtiden: "Vill att en tioårig tjej ska ha bättre förutsättningar än jag haft"

När Nanna Jansson fick frågan om att återvända till Brynäs IF blev hon först väldigt glad. Samtidigt visste hon hur verksamheten såg ut senast hon var där, vilka förutsättningar (eller snarare bristen på detsamma) tjejer hade.

– Innan jag tackade ja ville jag veta hur omständigheterna för tjejerna såg ut i nuläget. Hade ett jättebra möte med Magnus "Carla" Carlsson (huvudtränare) och Michael Campese (klubbdirektör) där jag fick en dragning om hur planen ser ut de kommande fyra-fem åren för verksamheten damhockey i Brynäs IF. Då stod det klart för mig att det har skett en stor förändring inom hela klubben.

– Det kommer ända från styrelsen och ned i verksamheten. Då känns det på ett helt annat sätt än när jag var där för drygt ett och ett halvt år sen. Det jätteinspirerande att tjejerna får förutsättningar att faktiskt bli så bra som de kan bli. Nu har de fått möjligheter att ta sig allra högst upp.

Hur ser den planen ut?

– I en startfas kommer det ta tid. Man bygger både för nutid och långsiktigt. Man vill ha en verksamhet där en flicksatsning blir möjlig via Gästrikehockeyn och det tror jag är jätteviktigt för att man ska kunna bli självförsörjande på tjejer inom ett visst antal år. I den här målsättningen finns tankar om att starta ett hockeygymnasium för tjejer och det tror jag också är oerhört viktigt. Dels för att locka tjejer hit till Gävle och Brynäs, dels för intresset också. Att man har starka individer så som Erika Grahm, Lina Bäcklin och Jennifer Wakefield. Att det finns tjejer som unga tjejer kan se upp till.

I nuläget finns det hockeygymnasium (för tjejer) i Leksand, Linköping, Örnsköldsvik, Jönköping och Luleå.

Och just gymnasium poängterar Jansson är nyckeln till att bli självförsörjande på spelare. För att ge ett exempel, duktiga backen Wilma Carlsson slutade mitt under brinnande säsong förra året eftersom hon kände att hockeyn tog för mycket tid från skolan. Hon, en stortalang som har ett guld från ungdoms-OS 2016, hade kunnat gå på gymnasiet i sin hemstad samtidigt som hon satsade på hockeyn istället för att sluta. (Nu har hon dock börjat igen)

– Det är nåt som har saknats här i Gävle.

Fakta Nanna Jansson

Ålder: 35 år.

Klubbar som spelare: Brynäs IF, GGIK, Sandvikens IK, Segeltorp, AIK.

Meriter som spelare: 154 landskamper, 2 SM-guld, 1 EM-guld, 1 OS-brons, 1 OS-silver, 2 VM-brons.

Aktuell: Ny assisterande coach Brynäs IF.

Våren 2017 stod Brynäs med en spelare kontrakterad inför kommande säsong. Dåvarande klubbdirektören Johan Stark lyckades på nåt märkligt vis ändå skrapa ihop ett lag till hösten, som visserligen blev en slagpåse. Men förhoppningen var att man skulle lärt sig nåt inför våren 2018. Men nej, återigen stod man med fyra spelare under kontrakt. Då började Michael Campese.

– Och då började det hända grejer. Man rekryterade Magnus Carlsson som har en gedigen hockeybakgrund och som dessutom sitter på kompetens inom området damhockey. Det är den absolut viktigaste pusselbiten som Micke Campese börjat bygga runt. Har man en person på plats som har kontakter i svensk damhockey och vet hur sporten fungerar, det är A och O för att lyckas.

Hur skulle du säga att rekryteringen av Åke Lilljebjörn stod sig förra året?

– Det var en felrekrytering, både för klubben och för Åke. Att bli inslängd och inte ha nån slags kontakter eller nåt, det blir oerhört svårt att utföra det uppdrag han fick. Han hade det tufft.

Coach Jansson lyfter fram nye klubbdirektören Micke Campese som kraften bakom nya storsatsningen på damverksamheten. Tidigare har det mest varit mycket snack och liten, om ens någon verkstad.

– Han har varit i VSK Bandy och där har han byggt upp en herr- och damverksamhet som är outstanding i Sverige just nu. Han har gjort den här resan med ett elitlag på damsidan. Från att starta upp och inte ha nånting till att ta SM-guld inom ett antal år. Han vet vad som krävs och vilka förutsättningar tjejerna behöver för att lyckas. Han är en viktig del att man inte bara säger saker utan att det faktiskt händer grejer.

Tycker du att det skiljer sig från när Johan Stark var klubbdirektör?

– Ja det tycker jag. Men det är inte så konstigt eftersom Campese har med sig en erfarenhet som jag nämnde, som Johan inte hade. All heder att Johan har gjort ett jobb men jag tror Campese kan skruva till det ännu mer.

Rent konkret, vad är det som hänt?

– Nu finns det ett omklädningsrum, det finns duschar, Brynäs betalar utrustning, you name it. Jag behöver inte stå och ha en diskussion med spelarna där jag säger: "du måste gå in i närkamper" varav spelaren svarar att den inte kan, eftersom den är inne på sin sista klubba. Det är en icke-fråga.

I slutet av förra säsongen fick flera spelare i damlaget låna klubbor eftersom de inte hade råd att köpa nya egna.

Nu när ni fått helt nya förutsättningar, då höjs väl även kraven?

– Så är det.

Vilka krav kan man ställa på Brynäs dam årgång 18/19?

– Om jag ger mig in i nånting, då vill jag vinna. Skulle inte jag och "Carla" säga att vi vill vinna SM-guld med tjejerna, då skulle vi inte sitta på våra platser.

Redan i år?

– Vinna vill man alltid göra. Men var vi hamnar i år, det är ett blank blad.

Men är det realistiskt?

– Allt kan hända.