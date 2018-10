17-årige Victor pekas ut som Brynäs näste storback: "Är jättebra redan nu"

Brynäs IF har fostrat en mängd stora talanger genom åren. Bara under de senaste åren har klubben utbildat ett tiotal exporter till NHL och Nordamerika.

Nu är nästa talang på god väg att slå igenom.

– Jag är mig själv och vill inte jämföra mig med andra, säger 17-årige backen Victor Söderström som under hela veckan tränat med Brynäs A-lag.