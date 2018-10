Brynäs chanslöst mot Linköping – Gustavsson höll nollan: "Kommer drömma mardrömmar om Monstret"

Linköpings chockstart med 3–0 efter mindre än sju minuter i första perioden satte tonen för resten av matchen. Hemmalaget gjorde lite vad de ville medan Brynäs såg allt mer vilsna ut.

Brynäs gjorde ett målvaktsbyte för att få stopp på målraset bakåt och Tomi Karhunen gjorde vad han kunde för att hålla siffrorna nere.

Matchens tre stjärnor

Jonas Gustavsson

"Monstret" kallad och i natt kommer nog Emil Forslund drömma mardrömmar om den förre Torontokeepern. I andra när Brynäs spelade boxplay kom faktiskt bortalagets bästa period. Men Gustavsson var omutlig och sidledsförflyttningen han gjorde när Simon Bertilsson och Forslund kom i en två mot etta, ja, då såg man hur bra Jonas Gustavsson verkligen kan vara.

Nick Sörensen

Vilken artist. Han gjorde lite som han ville ibland. Och assisten fram till 2–0-målet är rent hockeygodis. Sörensen glider bakom mål, men när alla tror att han ska runda kassen släpper han pucken till Olle Lycksell som enkelt kan vispa in pucken. Rautio helt bortgjord och tittade åt fel håll.

Tomi Karhunen

Fick komma in när Tommy Sjödin bytte ut stackars David Rautio innan sju minuter hade spelats. Då stod det redan 3–0 på tavlan. Karhunen släppte förvisso in en puck han också. Men när Emil Forslund släpper markering framför mål och en helt ren James Wright får sikta in sig i slottet, då kan inte ens Karhunen stoppa det. I stora delar av matchen var det han som höll siffrorna nere. Och när LHC fick spela fem mot tre och Karhunen bombarderades med puckar var den smidige finländaren trygg och säker.

Matchens miss

Redan efter 46 sekunder bjöd Ryan Gunderson Linköpings Joe Whitney på ett friläge som han utnyttjade mot en ensam stackars David Rautio. Där och då började raset för Brynäs. 2–0 kom efter att Jesper Boqvist passat helt snett i offensiv zon och på kontringen gjorde LHC matchens andra mål. Och efter 6.50 av den första stod det redan 3–0 när Nick Sörensen mycket smart spelat fram Olle Lycksell som gjorde säsongens första balja. Ut med Rautio och in med Tomi Karhunen, men det hjälpte föga. Brynäs orkade inte resa sig.

Matchens hetaste

I negativ bemärkelse så utser vi Simon Bertilsson. När det redan stod 4–0 till Linköping surnade "Berra" helt sonika ut. Först crosscheckar han till sig en tvåminutare när Marcus Ersson redan sitter utvisad. När Brynäs klarat av det tunga fem mot tre-läget han hinner knappt in på isen innan han åker ut på en ny tvåa för tripping den här gången. Het, hetare, Berra.

Matchfakta

Linköpings HC–Brynäs IF 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (0.46) Joe Whitney, 2–0 (3.30) Jimmy Andersson (Joe Whitney), 3–0 (6.50) Olle Lycksell (Nick Sörensen, Adam Brodecki)

Andra perioden: 4–0 (17.36) James Wright (Broc Little, Andrew Gordon).

Tredje perioden: –

Utv, LCH: 5x2 min, BIF: 5x2 min.

Skott: 30–20 (12–3, 11–12, 7–5)

Domare: Linus Öhlund, Tobias Björk.

Publik: 5 012.