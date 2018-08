Dåligt med speltid på försäsongen – Alexander Bjurström om att lånas ut: "Tråkigt att inte få spela"

"Should I stay or should I go", går den där The Clash-låten från 1982.

Något Alexander Bjurström lär ha funderat över inför den här säsongen.

Men han stannade – och kämpar nu för att ta en plats i Brynäs.

– Jag vill ha en plats och ... ta den bara ..., säger han till Sporten och Hockeypuls.