DOKUMENTET: Ett år med Brynäs sportchef – mellan himmel och helvete

En dag i mitten av maj sitter två män, den ene 62 och den andre 55, och tar en kaffe tillsammans i vårsolen på träterrassen utanför Hemlingbystugans restaurang.

De pratar om tider som varit, om saker som hänt, varför det blev som det blev och vad som möjligen kunde gjorts annorlunda.

Ibland ser de allvarliga ut, ibland skrattar de lite tillsammans.

Efter ett tag blir det så varmt att de flyttar sig runt hörnet in i skuggan, men de blir kvar där ute längre än de kanske räknat med från början. En kopp blir två som blir tre, och troligen även fyra.

När de till slut går därifrån och skiljs åt känns det bra för bägge att ha setts igen på det här viset.

Det hade väl inte varit något särskilt med det här egentligen – om inte den ene mannen hette Roger Melin och den andre Stefan Bengtzén.

Ett halvår tidigare har en av dem gett den andre sparken från jobbet som tränare i Brynäs.

► FEBRUARI 2017 (Louie Caporusso)

Det är torsdagkväll i Iserlohn, en stad i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland av Gävles storlek ungefär, och Stefan Bengtzén står i en korridor i Eissporthalle invid lilla sjön Seilersee och väntar på Louie Caporusso.

De har aldrig setts förr, men det känns nästan så. I över ett års tid har Bengtzén haft ögonen på kanadensaren som öst ur sig poäng i Deutsche Eishockey Liga de senaste tre åren. Redan i februari säsongen innan ville Bengtzén ha Caporusso till Brynäs men då gick inte affären i lås. Men nu är det nära.

När Caporusso smyger ut ur omklädningsrummet gör han det med tre nya färska poäng i bagaget, han har gjort två och passat till ett framför ögonen på sportchefen som redan innan match meddelat sin närvaro.

Caporusso har under fyra tidigare college år på University of Michigan haft Carl Hagelin, nu etablerad i NHL, både som lagkompis och rumskamrat och har länge varit sugen på att utmana sig själv med spel i Sverige så intresset är högst ömsesidigt när det skakas hand och byts hälsningsfraser.

Stefan Bengtzén använder ofta svenska spelare som spelat tillsammans med utländska potentiella värvningar som informationskälla, men denna gång har han inte lyft luren och ringt Hagelin, i Pittsburgh. Är spelarna för bra vänner finns risken att bilden kan bli för färgad till det positiva. Till slut handlar det som vanligt om att gå på sin egen magkänsla. Han har skaffat sig tillräckligt med vitsord från andra håll, och nu har han i ett par matcher med egna ögon också sett vad den här killen kan göra.

Bengtzén är nöjd. En så här tidig värvning inför nästa år signalerar handlings- och attraktionskraft

Någon vecka senare kommer Bengtzén och Caporusso överens om att skriva kontrakt för nästa säsong.

Det spelas tre omgångar till innan den tyska grundserien är över, Caporusso landar till slut på 13 mål och 16 pass och eftersom Iserlohn Roosters missar slutspel tar han sig i början av mars istället till Gävle där han efter läkarundersökning skriver på för Brynäs och presenteras redan innan slutspelet börjar.

Även om han aldrig säger något annat än att det här är en spelare för tredjekedjan och ingen prestigevärvning så är det här ändå en markering som ger framtidstro. Bengtzén är nöjd. En så här tidig värvning inför nästa år signalerar handlings- och attraktionskraft.

► JULI 2017:

Mitt i sommarsemestern finns fortfarande en plats att fylla för att truppen ska kännas vass nog och sökandet efter ”den där spetsspelaren” har pågått ett tag nu. Stefan Bengtzén känner inte Fredrik Pettersson – men ser ju att han spelat med Aaron Palushaj, ett lite udda namn i hockeyvärlden, amerikan/alban med dubbelt medborgarskap. De har kamperat ihop den sista delen av säsongen i KHL, och ett par energigivande samtal senare är riktningen utstakad.

Den 14:e juli signar Palushaj för Brynäs. 50 poäng senare väljer han annan SHL-klubb inför kommande säsong och Bengtzén, han väljer denna gång att inte följa med i penningkarusellen.

Hur som helst, det var tiden i Brynäs som gjorde Palushaj till ett namn i Sverige.

Ibland blir det bara rätt.

Frågan är hur man jobbar på bästa sätt för att undvika att göra fel…

Stefan Bengtzén föddes i Karlskoga i december 1962 och hade bott där sedan dess. Samma sak med frun Ann, de blev tillsammans när de var 20.

Den egna hockeykarriären gick via fostran i Bofors IK sedan barnsben via juniorspel i Kanada under en och en halv säsong till A-laget i BIK för att sedan avslutas i Karlskoga HC. Steget till att bli tränare blev naturligt, först på juniornivå och sedan A-lag på olika nivåer under fem säsonger i Filipstad och Kristinehamn – och sedan då, det 14 raka säsongerna som klubbchef/sportchef i BIK.

Det finns fördelar med det där också, familjen har aldrig behövt flytta hit och dit medan barnen växte upp beroendet på var hockeylivet för tillfället pekat och det är Stefan tacksam för. Han har sett hur det varit för andra under åren och alltid undrat hur man orkar med sånt, nya skolor för barnen, nya dagis, nya städer och ännu en ny lägenhet nånstans.

Visst, skrämmande att lämna det trygga, men något nytt skulle säkert dyka upp. Och det gjorde det ju också, fast i ett läge som inte riktigt fanns med i ritningarna

Men de hade pratat om det där förr, och sagt att när barnen är utflugna ska vi flytta våra pålar. Flytta någon annanstans och prova något nytt. Flytten blev till Göteborg, där har Ann sin syster och där vet de båda att de kommer att trivas.

Så för fem år sedan, när yngsta dottern lämnat boet, gjorde de slag i saken.

Det blev mycket snack om det där förstås. Inte kan man väl bryta upp på det viset när man är 50?!

Och när flyttlasset väl gick i juli 2013, då var det bara Ann som flyttade in på allvar.

”Det vet man ju hur det är med sånt där. Hon ska bo i Göteborg, han flyttar åt ett annat håll. Dom ska skilja sig så klart!”

Men Stefan och Ann är fortfarande gifta.

Längtan efter något annat i hockeylivet hade med tiden också växt sig allt starkare. Visa Hockeysverige att man finns! En strävan efter att komma uppåt.

Redan året innan hade han hoppat av i BIK Karlskoga.

Visst, skrämmande att lämna det trygga, men något nytt skulle säkert dyka upp. Och det gjorde det ju också, fast i ett läge som inte riktigt fanns med i ritningarna.

Stefan hann aldrig flytta in i nya lägenheten, första maj började den nya anställningen hos Karlskrona gälla och i två månader pendlade han de 42 milen fram och tillbaka från Karlskoga.

Han är skriven i Mölndal men fortfarande, fem år senare, känns hemma fortfarande som borta oavsett var han befinner sig. 60-70 nätter om året, kanske några fler om det vill sig väl, tillbringar han i lägenheten i Mölndal – när Brynäs spelade semifinal mot Frölunda tog han spårvagnen till Scandinavium – och i övrigt är det resande fot eller den inköpta enrummaren på söder i Gävle som gäller.

Att ta Karlskrona upp i SHL blev skyltfönstret som Bengtzén önskat sig, avståndet mellan honom och Ann har ökat men bara i antal kilometer. När de tillbringar tid tillsammans blir den tiden väldigt bra, man har inte tid med vardagstjafs när man inte träffas så ofta utan det blir kvalitetstid.

Hon brinner för sin tjänst som lärare i Örgryte.

Han brinner för sin tjänst i Brynäs.

De vill inte leva så här för alltid, men just nu är båda överens. Än så länge går det bra.

► MARS–OKTOBER 2017 (Roger Melin)

Samtidigt som Stefan Bengtzén är mitt i sin häftigaste hockeyresa hittills i livet, och njuter av varje seger i slutspelet som Brynäs vinner, vet han att hur det än går – guld eller inte – så måste en ny tränare till nästa säsong plockas fram.

Redan alldeles efter nyår lämnade Thomas ”Bulan” Berglund beskedet att han flyttar tillbaka upp till Luleå igen. Familjen längtade hem, att stanna kvar ensam i Gävle var otänkbart – och är det någon som förstår det där så är det ju Bengtzén.

Och att få veta sånt i tid underlättar trots allt jobbet.

Ungefär samtidigt som Brynäs kämpar ned Linköping i kvartsfinal så tar Bengtzén första kontakten med Roger Melin. Vid en tidpunkt då inga andra finns i Gavlerinken, sent en kväll (ja, vissa kanske skulle kalla det natt) träffas de öga mot öga på kansliet. Sedan ses de en gång hemma hos Melin i Bomhus också. Han är förstås ett känt tränarnamn men ändå en främling på de flesta andra sätt, de känner inte varandra alls och anställningsintervjuerna blir ganska långa och omfattande.

Måndagen den 6:e april skrivs kontraktet, Bengtzén är övertygad om att spelartruppen är mogen att hantera en annan typ av ledarskap och han har givetvis bollat saken med både Tommy Sjödin och Janne Larsson som bägge haft Melin som tränare tidigare och känslan är mycket positiv att få jobba med Roger som tränare.

På morgonen fredagen den 13:e oktober träffas han och Melin igen på samma plats som kvällen vissa skulle kallat natt där i mars

De flesta av spelarna står dessutom under kontrakt, truppen är till stora delar klar och det är en trygghet att Melin har en stabil grund att arbeta vidare med och utveckla.

Det är bara det att utvecklingen inte går åt rätt håll. Istället blir säsongsstarten en åtta matcher lång avveckling av det som Bengtzén trott på, satsat på och investerat i.

På morgonen fredagen den 13:e oktober träffas han och Melin igen på samma plats som kvällen vissa skulle kallat natt där i mars. Att sparka spelare som man inte längre vill ha kvar är en sak, de flesta av dem hittar snabbt en ny arbetsgivare, men att sparka en som man har skaffat tro till och arbetat tätt tillsammans med i ett team i över ett halvår är något annat. Beskedet lindas inte in, det är rakt på sak och föregås av en sömnlös natt i enrummaren efter 2–8 mot Skellefteå hemma – och bara ett par timmar senare går bussen upp mot nytt möte mot samma motståndare borta.

Bengtzén åker med, och ser hur Tommy Sjödin och Janne Larsson utnyttjar varenda minut för att hinna med individuella samtal med var och en av spelarna. Det känns visserligen underligt att det bara är ”Sjödda”, Janne och Pecka runtom vid frukostbordet på hotellet på lördagsmorgonen – men allt snurrar fort, Brynäs vinner matchen, härligt, nu ser vi framåt… och det är inte förrän en eller två veckor senare som allt hinner ikapp. Bengtzén tänker mycket på hur Roger mår, han ringer honom och frågar också.

När det blir klart att Melin ska jobba som rådgivare åt Almtuna så erbjuder Bengtzén skjuts en eftermiddag då han ändå ska dit han också, och titta på spelare. Melin tackar nej. Men enbart för att han har annat planerat just denna gång.

Bengtzén ser Almtuna ganska ofta, och de byter alltid några ord på läktaren när de ses.

► 17 MAJ 2017–DECEMBER (CHL)

Många olika europeiska TV-bolag och mediehus trängs med varandra, man får sick-sacka för att ta sig fram mellan alla kameror och det gäller att sätta fötterna rätt så man inte fastnar i nån kabel på väg till sin plats i den packade lokalen inne i Lanxess Arena i Köln där VD:n för Champions Hockey League Martin Baumann strax ska dra igång årets gruppspelslottning.

Stefan Bengtzén har kommit hit utan några större förväntningar men det dröjer inte lång tid innan han inser att det här en betydligt större business än hemma i Sverige. Martin Baumann pratar entusiastiskt om hur turneringen redan är en succé och att han ser fram emot ett ständigt ökande intresse bland fans och media och de deltagande lagen.

Efter lite mindre än en timme står det klart att Brynäs ska åka till Helsingfors, Krakow och Mannheim och när Bengtzén återvänder till Gävle har atmosfären där nere smittat av sig. Dessutom kommer fyra av de sex gruppspelsmatcherna att spelas i slutet av augusti och början av september och fungera som utmärkt uppladdning inför SHL-säsongen.

Sju månader senare, tisdag den 12:e december, åker Brynäs ut i kvartsfinal mot tjeckiska Trinec som vinner i Gavlerinken med 5–3, och den som hänt under tiden däremellan har suddat ut all den entusiasm som Bengtzén en gång hade med sig hem.

17:e maj i år noterar han lite i förbigående att det gått exakt ett år och det är dags för ny gruppspelslottning, och han saknar definitivt inte uppståndelsen där nere i Köln.

Inte ens de fyra raka segrarna i början innebar med facit i hand något positivt, spelet fungerade aldrig riktigt som det skulle men eftersom det gick vägen ändå finns känslan av att vi aldrig behövde rannsaka oss själva ordentligt och fick sedan betala priset för det när SHL drog igång.

Det som Bengtzén i efterhand värderar högst under hela CHL-tiden är besöket i Auschwitz. På väg tillbaka till Krakow är det tyst i bussen.

Sista veckoslutet i augusti vinner Brynäs bortamatchen i Helsingfors med 5–2, men sista perioden ser Bengtzén ingenting av eftersom han sitter på ett sjukhus tillsammans med Jesper Boqvist som brutit handleden efter att ha tacklats av Ville Varakas i andra perioden. Efter undersökning, röntgen och reponering kommer de tillbaka till hotellet mitt i natten och medan Brynäs på lördagsmorgonen reser vidare mot Krakow bokar Bengtzén in Boqvist på ett flyg hem och ser till att föräldrarna möter på Arlanda.

En forward i stadig utvecklingsfas uppåt är försvunnen för lång tid framåt, och missar dessutom det som Bengtzén i efterhand värderar högst under hela CHL-tiden – lördagens besök i Auschwitz. På väg tillbaka till Krakow är det tyst i bussen.

Brynäs tar sig till kvartsfinal i Gavlerinken en tisdagkväll i november genom att besegra Adler Mannheim, men både vändningen från 0–1 till 2–1 i sista perioden och intervjun i SVT i första paus där Bengtzén förklarar att inom 48 timmar ska en ny huvudtränare presenteras som ersättare för Melin hamnar i skymundan.

I sista matchminuten blir Daniel Paille överkörd av backen Thomas Larkin, Jonathan Granström skadar knät efter en tackling mot sargen och Jörgen Sundqvist kommer undan med en fläskläpp efter en armbåge i ansiktet.

Stefan Bengtzén ser alltihopa från sin vanliga plats högst upp på ena kortsidan. Han står alltid där, på samma plats, alldeles ensam – för att få vara i fred förstås, han har ingen lust att diskutera under matcherna, men också för att han alltid föredragit att se ishockey från kortsida istället för långsida. Han gillar att se spelet i djupled. I pauserna tar han sig alltid till omklädningsrummet för att pejla läget och känna atmosfär.

Den här gången har han bråttom ner. Blicken är mörk. Han vet att tyskarnas general manager Teal Fowler inte åkt med till Gävle, han tar sikte på coachen Sean Simpson istället. Han får fatt i honom nere i spelargången och upprepar gång på gång frågan vad tyskarna hållit på med i slutskedet av matchen.

Svaret blir hela tiden det samma: ”Fuck you!”.

Inte ens en undran om kanadensaren bara kan två ord på engelska ger effekt.

Inne i Brynäs omklädningsrum fortsätter känslorna att svalla. Det finns fog för säga att det är i det här skedet som lusten att spela Champions Hockey League dör för gott, kvartsfinalplats eller inte.

Daniel Paille är fortfarande kvar där inne 45 minuter efter slutsignal och Bengtzén tar honom åt sidan, frågar hur det är och får svaret”Yes boss, I´m good for practice tomorrow!”.

Men blicken är lite dimmig.

Senare samma kväll skickas Paille av Brynäs läkare till Gävle sjukhus för CT-röntgen – och nu, åtta månader senare, är han fortfarande långt ifrån återställd för spel och Bengtzén tvivlar på att han någonsin kommer att bli det.

De samtalar en del i början, innan läkarna tar över.

Ibland måste spelare hållas tillbaka i sin iver att komma tillbaka snabbt, men det behövs inte här. Paille är en eftertänksam människa som tar hänsyn till både på sig själv och sin fru Dana, de har varit tillsammans länge och hon har hjälpt honom igenom mycket genom åren.

Dagen efter skandalscenerna mot Mannheim får Bengtzén tag i Teal Fowler som är i England. Han lägger sig platt:

”I am truly sorry for this, I’m on my knees! When I saw which players that were sent out on the ice the last minute… they have never played together before and will probably never play together again… that was a really bad decision”

Bengtzén accepterar ursäkten, men skadan är ju redan skedd.

Ibland slår det sportchefen att det var tur i oturen att det inte var någon av juniorerna. Spelare som ännu inte är fysiskt färdiga. Då hade det kunnat sluta ännu värre.

► NOVEMBER–MARS (Drew Miller)

En vecka innan Paille-smällen har Bengtzén skickat Louie Caporusso tillbaka till Iserlohn. En smäll det också, på sitt vis.

Det blir så ibland i den här branschen, att det man var helt säker på visar sig bli något helt annat.

Skillnaderna mellan de olika hockeyligorna, och att egenskaperna som krävs för att lyckas i SHL skiljer sig från de som fungerar i Tyskland, har synliggjorts och understryks ytterligare av att Caporusso – när han återvänt till sin gamla klubb – fortsätter göra poäng som om inget hänt.

I Brynäs spelsystem fungerade han däremot inte, men den sömlösa lösningen med Iserlohn gör dock att misslyckandet blir minimalt ekonomiskt.

En vecka innan Paille-smällen har Bengtzén också valt att inte förlänga avtalet med Mikael Johansson, ett enkelt beslut eftersom han långtidsskadat handen.

Händelseutvecklingen kräver nu en ny forward in.

Att hitta rätt i november är en utmaning, Bengtzéns erfarenhet är att väldigt många av de få spelare som finns på marknaden i det läget av en säsong är skadat gods. Han brukar likna det vid att hitta en alltför billig bil hos bilförsäljaren – man blir misstänksam, vad är det för fel på den då?

Bland alla namnförslag som rasslar in från agenterna fastnar Drew Millers. En forward med Stanley Cup-titel med Anaheim och över 600 NHL-matcher för Detroit Red Wings, nu klubblös efter att ha testat med New York Rangers på försäsongscamp utan att få kontrakt.

Men ibland hjälper det inte ens att få det bästa av vitsord, att värva en hockeyspelare handlar om så mycket mer än vad den spelaren gjort tidigare på en hockeyrink

Bengtzén ringer Thomas Holmström. De har ingen tidigare relation, men den svenske NHL-legendaren har bökat framför mål med Miller som lagkamrat i många säsonger och när han får samtalet svarar han gärna på Bengtzéns frågor.

Holmström har bara gott att säga om Miller, och lördagen den 25:e november hämtar Larsa Lindberg från marknadsavdelningen amerikanen med fru och en arton månader gammal dotter på Arlanda.

Men ibland hjälper det inte ens att få det bästa av vitsord, att värva en hockeyspelare handlar om så mycket mer än vad den spelaren gjort tidigare på en hockeyrink.

Familjen Miller hittar aldrig rätt i Gävle, den arton månader gamla dottern sover inte på nätterna och det gör följaktligen inte Drew och frun heller. De är inte nöjda med storleken på sin lägenhet, hade önskat ett extra rum till dottern och lösningen att Drew använder soffan för att få nödvändig sömn är inte optimal.

Leendet som Drew Miller hade på läpparna när han gjorde sina första träningar försvinner alltmer, och den utveckling som Bengtzén och alla fans hoppats på kommer aldrig. Han kommer till träning och match, han gör sitt jobb, han är aldrig ovettig på något sätt – men strax innan slutspelet ska dra igång beslutar sig Bengtzén tillsammans med tränarduon att de ska bryta hans kontrakt.

Ibland, när en spelare med så tunga meriter kommer in i en trupp, förväntar sig även övriga spelare mer – och när leveransen inte är tillräcklig blir det en hämmande faktor.

En tid innan Miller får informationen har fru och barn redan lämnat Gävle.

Efter att han fått informationen är Miller borta från Gävle på en och en halv timme.

I omklädningsrummet är det som om han aldrig varit där.

Det får Bengtzén att känna att han tagit rätt beslut, även om skador kom att fresta på efter åttondelen mot Luleå.

► AUGUSTI–MARS (Målvakterna)

Den 17:e augusti spelar Brynäs första träningsmatchen mot Djurgården i Sandviken, och direkt efter den skickas Felix Sandström till Göteborg för att träffa en specialist för sina magproblem.

Redan då finns anledning till viss oro, men Bengtzén hyser fortfarande stor tilltro till att det här ska bli säsongen då förstaårssenioren med tre JVM och tidigt draftval av Philadelphia Flyers ska ta det stora klivet.

Torsdagen den 26:e oktober bryter Sandström matchen mot Färjestad efter en period, och det ska visa sig vara det sista han gör i Brynäs tröjan för nu i alla fall. Samtidigt dras David Rautio med en skada som kan förvärras om han spelar för tidigt – och på lördagen väntar nytt möte med Färjestad i Karlstad.

Junioren Samuel Ersson kastas rakt in i elden i Gavlerinken och för Bengtzén är det inget alternativ att låta honom spela igen på lördag. Redan sent på torsdagskvällen ringer han till ”Honken”.

På fredagsmorgonen går jakten vidare och vid lunchtid ställer Bengtzén frågan till Linus Fernström istället, som just är på väg att träna ännu ett pass med ett division 2-lag hemma i Stenungsund

De har stått tillsammans på läktaren och sett Almtuna spela ett par veckor innan, och det sista ”Honken” säger till Bengtzén är att om det dyker upp nåt så vet du att jag är sugen. Nu kommer frågan – men ”Honken” är förkyld och känner sig inte mogen att spela redan på lördagen. Han får nån timmes betänketid och tackar sedan nej.

På fredagsmorgonen går jakten vidare och vid lunchtid ställer Bengtzén frågan till Linus Fernström istället, som just är på väg att träna ännu ett pass med ett division 2-lag hemma i Stenungsund.

Rautio och Fernström blir Brynäs målvaktspar för resten av säsongen – men istället försvinner målvaktstränaren. Pecka Alcén brottas med hälsoproblem och det hjälper inte att försöka ta lite ledigt då och då, skippa nån bortamatch här och var. Han blir långtidssjukskriven och till slut, nånstans vid årsskiftet, förstår Bengtzén att han inte kommer att komma tillbaka alls.

Under hela januari träffas Bengtzén och ”Honken” regelbundet, och anställningskontraktet som ny målvaktstränare ligger på bordet, färdigt för påskrift. Men ”Honken” tvekar, han är sugen på utmaningen att bli målvaktstränare i klubben han älskar men vet samtidigt att det innebär att han måste släcka den egna karriären. Bengtzén har tålamod, försöker övertala, han tror verkligen på honom i Peckas roll – men i början av februari tackar ”Honken” till slut nej. Det känns inte rätt i magen.

Bengtzén kontrakterar istället Fredrik Mikko säsongen ut, och får in en målvaktstränare av den moderna sorten, en som jobbar hårt med tekniska hjälpmedel.

Pecka gillade aldrig det där, han hade sin styrka i att skapa goda relationer med och mellan målvakterna – och den där ”feel good”-känslan som försvann mitt i en säsong lämnade ett tomrum som kanske inte ens den modernaste teknik riktigt rår på så där på en gång.

► ► ►

Tisdagen den 27:e mars är Stefan Bengtzén tillsammans med Tommy Sjödin uppe i Timrå och ser Karlskrona vinna med 1–0 i kvalet till SHL.

Efter matchen är det trångt ut från parkeringsplatsen och Bengtzén och ”Sjödda” dröjer sig kvar i pressrummet, ”Sjödda” känner dessutom varenda människa där uppe och pratar med folk till höger och vänster medan Bengtzén står bredvid och väntar.

Aftonbladet-journalisten Hans Abrahamsson kommer fram och byter några ord. Frågar om Bengtzén tittat efter nåt särskilt under matchen. ”Målvakten i bortalaget, kan han vara aktuell för Brynäs nästa säsong?”.

Det är i Karlskrona ”Honken” hamnat efter att ha valt att inte bli Brynäs nye målvaktstränare, och nu har han hållit nollan.

Bengtzén svarar rakt på sak: ”Nej, jag tycker inte att han är tillräckligt bra för SHL”.

Med den vetskap han har kring hur många som har åsikter om honom och hans jobb som sportchef i Brynäs borde han kanske svarat nåt annat, nåt mer diplomatiskt – men Bengtzén är inte sån, han svarar som han tycker, han är ärlig och uppriktig och har svårt att säga något annat än det han faktiskt tycker. När han försöker vara någon han egentligen inte är får han direkt höra det av sina gamla kompisar hemifrån Bofors, när de sett honom i TV.

Han har varit sportchef i klubben i fyra år men de två senaste har det hänt något, och det har bara blivit värre.

Ligger Brynäs under med 2–0 efter sju minuter av första perioden börjar det direkt rassla i mobiltelefonen. Han får läsa saker om sitt utseende, vad han borde ta och göra med sitt liv, att han borde sticka från Gävle så fort som möjligt.

Ofta handlar det om att han är värmlänning också. Att han innerst inne håller på Färjestad, att han inte är någon äkta brynäsare.

Att Bengtzén som boforsare aldrig någonsin haft nån som helst kärlek för Färjestad, och att han när han var liten höll på Brynäs därför att ”Lill-Prosten” spelade där och hette Stefan, det är det ingen som vet. Det där berättade han förresten en gång för ”Lill-Prosten” när de stötte ihop i Gavlerinken.

Det kommer samtal och sms på nätterna också, när Bengtzén vaknar på morgnarna finns det inspelade meddelanden med kritik och uppmaningar och okvädningsord och kränkningar.

Efter ”Honken”-citatet blir det stormigare än någonsin – och i en intervju med Gefle Dagblad och Arbetarbladet väljer Bengtzén att säga ifrån på allvar

Sonen som är 29 och dottern som är 25 är mer aktiva på nätet och läser vad som skrivs, och ibland får han uppmaningen att hålla sig borta därifrån för att ”Pappa, nu är det inte bra alltså…”.

Meddelandena han får i telefonen kan han ibland inte låta bli att läsa upp för Ann – ”Hör på det här då!" – och hon blir påverkad hon också såklart.

Efter ”Honken”-citatet blir det stormigare än någonsin – och i en intervju med Gefle Dagblad och Arbetarbladet väljer Bengtzén att säga ifrån på allvar. Och plötsligt var det som om en nål stack hål på en ballong.

Många visade sitt stöd. Och många tog kontakt, bad om ursäkt och undrade om dom tillhörde de som klivit över gränsen, många som inte fanns i Stefans ”Svarta bok” (för en sån har han) men som börjat rannsaka vad de själva sagt eller skrivit i stridens hetta.

Saklig kritik kan han ta, Bengtzén, för det ingår i hans jobb.

Sådant kan han till och med försöka svara på, diskutera och försöka förklara.

Men inte trakasserier och rena personangrepp.

► ► ►

Det var Stefan Bengtzén som ringde Roger Melin och föreslog en fika i Hemlingby.

Platsen kände självklar, Bengtzén brukar ofta åka längdskidor där på vintrarna då det kommit tillräckligt med snö och har alltid trivts där.

Träffen dem emellan betydde mycket personligen – men kanske kan ett sånt snack också ge något för Brynäs inför framtiden.

Att ha stommen kvar av en trupp som på våren spelade SM-final betyder inte per automatik att det ska fungera friktionsfritt kommande höst.

Vad kan man lära sig av saker som gått fel?

Hur undviker man att göra om samma saker igen?

För att utvecklas och undvika upprepningar är det en god idé att, med facit i hand, försöka analysera misstag som gjorts och missbedömningar som ställt till det.

Årets trupp spikade Stefan Bengtzén under sin och Anns semester på kroatiska ön Brac en bit utanför Split. Det har blivit en tradition att åka dit, det var femte året på raken, det är här han hämtar kraft och energi.

Datorn fick följa med eftersom detaljer återstod innan allt var klart, det är sånt som semestersällskapet får acceptera. I god tid innan hemfärd kunde han i alla fall slå av den, nöjd med att allt var i hamn.

Hur det kommer att gå för Brynäs den här vintern, det vet varken han eller någon annan.

Det är bara en sak man kan vara säker på.

Det kommer alltid en ny säsong.

(Denna text bygger på två längre samtal med Brynäs sportchef Stefan Bengtzén samt skribentens egna intryck och insamlat material under den förra säsongen)