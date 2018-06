Efter doldisvärvningen – nu återstår bara en sak i Brynäs lagbygge: "Sen är vi klara"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Brynäs gjorde klart med en spelare under tisdagen.

Men det var inte poängkungen Aaron Palushajs kontraktsförlängning som offentliggjordes, som fansen drömde om.

I stället presenterades Emil Forslund av klubben.

24-åringen kommer närmast från Tingsryd, som han spelat för de fem senaste säsongerna.

– Första gången jag såg honom var faktiskt för fem år sedan, när han var ny där nere. Jag var i Karlskrona då så jag såg många Tingsrydsmatcher. Jag fick upp ögonen för honom då och har haft koll på honom sen dess. Det som sticker ut med honom är främst att han är en enormt skridskostark och snabb spelare. Sen är han också stark i boxplay där han även kan skapa målchanser och göra mål. Och det är bra även på SHL-nivå, säger Brynäs sportchef Stefan Bengtzén om sitt senaste nyförvärv.

Det låter som att du beskriver nye lagkompisen Daniel Mannberg?

– Ja, och där är du inte alls fel ute. De är ganska lika både storleksmässigt och skridskomässigt. Han är lite av en Mannbergkopia faktiskt, men kanske ännu snabbare.

Forslund har skrivit på ett tvåårskontrakt med Brynäs, som blir hans första SHL-klubb. Förutom att Bengtzén har haft koll på honom finns även kopplingarna till Brynäs nye assisterande tränare Magnus Sundquist, som varit huvudansvarig i Tingsryd de tre senaste åren.

– Det är ju ingen slump att det här händer när vi tar in Magnus. Då dyker det upp spelare på tal och Magnus har bara spätt på det jag såg i Forslund tidigare, säger Bengtzén.

Forslund ska dock knappast ses som någon ersättare till Aaron Palushaj, som Brynäs fortfarande inväntar besked från. Inte heller till långtidsskadade Daniel Paille. I stället menar Bengtzén att han är en som ska ges tid att växa in i SHL-kostymen, men som också kan överraska positivt.

– Han är en under radarn-attraktion som måste få lite tid på sig men som kan bli bra. Det är en breddspelare som måste få acklimatisera sig, men många allsvenska spelare har kommit in och gjort det bra i SHL på en gång. Han kan skapa ytor och är så enormt snabb på rören. Sen är det underbart att jobba med spelare som verkligen drömmer om det här. De gör allt för att ta nästa steg. Som Emil i det här fallet, han blev överlycklig när det blev klart.

Fansen får alltså vänta på Palushaj ett tag till:

– Vi har mest pratat om Palushaj men Emil är som sagt ytterligare en breddvärvning. Sen hoppas jag att Aaron bestämmer sig snart. Antingen för oss eller någon annan för vi vill ha besked snart. Och vi har jobbat parallellt med andra alternativ.

Hur ser framtiden ut för Paille?

– Jag är ytterst tveksam till honom. Det ser inte ljust ut och är ingen förändring sen tidigare. Det var ju ett bedrövligt påhopp och sen att det slutar som det gjorde. Det är hemskt.

Behöver ni hitta en ersättare för honom då?

– Vi får avvakta och se längre fram vad som kan bli aktuellt, men inte just nu. Nu är det bara en spetsforward som ska till, that's it, sen är vi klara. Sen om det blir Aaron eller någon annan får vi se.

FAKTA EMIL FORSLUND

Född: 21 september 1993 i Tidaholm.

Längd/vikt: 174 cm/80kg.

Position: Forward.

Skjuter: Höger.

Klubbar i karrirären: Tidaholm (moderklubb), Skövde, Leksand J20, Tingsryd, Brynäs.

Aktuell: Presenterades av Brynäs IF under tisdagen.

FAKTA: BRYNÄS LAGBYGGE 2018/19

Målvakter: Joacim Eriksson (19/20), David Rautio (18/19).

Backar: Simon Bertilsson (18/19), Marcus Ersson (19/20), Ryan Gunderson (18/19), Lukas Kilström (19/20), Henrik Larsson (18/19), Niclas Lundgren (19/20), Niclas Andersén (20/21), Adam Boqvist.

Forwards: Johan Alcén (18/19), Samuel Asklöf (18/19), Alexander Bjurström (18/19), Jacob Blomqvist (19/20), Jesper Boqvist (18/19), Nicklas Danielsson (20/21), Jonathan Granström (18/19), Jesper Jensen (18/19), Daniel Mannberg (19/20), Ludvig Nilsson (18/19), Daniel Paille (18/19), Marcus Westfält (20/21), Joel Kellman (19/20), Joachim Rohdin (19/20), Emil Forslund (19/20).

Tränare: Tommy Sjödin (19/20), Magnus Sundquist (18/19), Janne Larsson.

Klara nyförvärv: Nicklas Danielsson, fw, Lausanne, Niclas Lundgren, b, Linköping, Joel Kellman, c, Karlskrona, Joachim Rohdin, fw, Karlskrona, Niclas Andersén, b, Jokerit, Joacim Eriksson, mv, Djurgården, Magnus Sundquist, tränare, Tingsryd, Emil Forslund, fw, Tingsryd.

Klara förluster: Linus Ölund, c, Pittsburgh/Wilkes Barre. Lucas Carlsson, b (Chicago), Elias Fälth, b, Jörgen Sundqvist, b, Linus Fernström, mv, Juuso Ikonen, fw Washington Capitals, Christoffer Liljewall fw, Södertälje, Kevin Clark, fw, Dinamo Riga.

Utgående kontrakt: Aaron Palushaj.

Fotnot: Siffrorna inom parentes anger kontraktslängd.

