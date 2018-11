Efter sonens framfart på stora scenen – pappa Söderström om Victors succé: "Grymt stolt"

Niclas Lundgren skulle bli pappa, Eric Norin var skadad liksom Henrik Larsson. Då kastade Tommy Sjödin en 17-åring rätt in i SHL-hetluften borta mot Malmö. Efter det har det gått snabbt, för det brukar ju göra det i hockey.

– Han kom in vid absolut rätt tillfälle. Själv hade han kanske haft förhoppningar om att komma in under uppehållet innan jul och få göra någon träning då. Men nu blev det jäkligt bra, det ska bli intressant att se – det gäller att vara bra under en längre tid. Nu har ju han också samma krav som alla andra. Visst, han har haft en bra inledning men det gäller att ha den här jämnheten också, säger Victors pappa Jonas Söderström.

Fakta Victor Söderström

Ålder: 17 (18 i februari).

Längd/vikt: 181 cm/80kg.

Skjuter: Höger.

Klubbar: Skutskärs SK, Brynäs IF.

SHL: 7 matcher, 0+1.

Aktuell: skrivit rookiekontrakt med Brynäs 8 november 2018.

Trots succén (ja, vi får nog kalla det för det) så finns det ingen rädsla från familjens håll att all uppmärksamhet ska stiga 17-åringen åt huvudet.

– Nej, han är jäkligt lugn och fokuserad. Man kan bli irriterad på honom ibland, att han inte är ute och hänger med kompisar.

Till skillnad från sina jämnåriga kompisar är Victor på Gavlerinken tidigt på morgonen, tränar i flera timmar och stannar kvar efteråt.

– Då vill han ha det där lugnet när han kommer hem. Och det tycker jag är imponerande av honom, att han värderar det. Han är så jäkla fokuserad på sin träning så det nästan kan gå till överdrift.

Har han alltid varit en så här stor talang sedan han var liten?

– Han har alltid varit bra, väldigt duktig på att åka skridskor för han började jättetidigt. Jag kommer ihåg när han var jätteliten och jag spelade i Skutskär, han skulle bara ut på isen men kunde inte åka. Då tog jag ut en stol åt honom som han åkte runt med som stöd. Första gången han stod på is var han nog bara 1,5 år. När han fick skridskor i julklapp ville han gå med dem inne. Jag fick kapa en trädgårdsslang och tejpa fast den på skridskorna så han kunde gå med dem på.

Men det har inte alltid bara varit hockey på schemat. Nämn en sport och sannolikheten att Victor Söderström hållit på med den är stor. Fotboll, hockey, pingis, tennis och nu på sistone har det blivit en och annan paddelmatch.

– Han har älskat fotboll och hockey. Han fick lägga av med fotbollen lite för tidigt, men då satsade han lite mer på golfen istället. Han gillar att öva och nu har han nog fem i handicap.

Det är lugnt farsan, jag har koll på det här

Den fysiskt och psykiskt krävande sporten karate är även det nåt som Victor hållit på med och lagt grunden för hans fysik.

– Han ångrar lite att han la av med det så pass tidigt. Men han körde lite extra i somras, det blev nog en 20 pass tillsammans med Robert Wiklund (karateprofil). Det gör att man blir riktigt stark i bålen. Den som Victor tävlade mot när han var liten är en av de bästa i Sverige nu.

Pappa Jonas en gång stabil back i Skutskär, har under många år funnits i Brynäs juniorled. Bara för någon vecka sedan ledde han Gästriklands TV-pucklag till en kvartsfinal och så sent som i måndags blev han ny tränare för Brynäs J18.

Om man lägger all hockey åt sidan, hur mår man i pappahjärtat?

– Man är grymt stolt. Samtidigt undrar man hur långt han kan gå. Jag har varit i Brynäs länge och har sett så sjukt många talanger som inte har kommit hela vägen. Det är det man har haft i tankarna. Jag vet vilka små marginaler det är. Du kan åka på en skada och bli borta ett tag, stukat självförtroende, det är mycket som kan spela in trots att man är så duktig i den här åldern.

– Men annars, grymt stolt och glad att han är där han är med tanke på jobbet han lagt ned med allt vad gäller sömn och kost. Det är inte många som är på den nivån och det försöker jag påminna mina U16-killar om hur noga det är.

Redan från tidig ålder har fokuset legat på hockeyn för Victor. Och Jonas har stått bredvid och förundrats över sonens mognad.

– Han sa: "det är lugnt farsan, jag har koll på det här".

Trots att det är långt kvar till sommarens NHL-draft börjar det så smått tisslas och tasslas om hur hur högt Victor kan gå. Klart att paralleller dras till en sån som Adam Boqvist, åtta i första rundan i somras. Och olika NHL-scouter har börjat flockas på pressläktaren i Gavlerinken.

– Det blir ju mycket nu när det går så här bra. Vi hade både Rasmus Sandin och Boqvist här som han har tittat mycket på, som är ett år äldre. Det har varit en bra miljö att vara i – riktigt roligt och utvecklande.

Hör Victor Söderström inför debuten i SHL.

Att som 17-åring gå in i ett svajigt Brynäs, med allt vad det innebär, finns det en risk att han känner för mycket press?

– Nej, jag känner inte det. Han är ruggigt lugn och cool. Han säger ingenting heller, jag får helt enkelt lita på honom. Men han vet att han kan snacka med mig om vad som helst. Det har jag sagt åt honom, om han känner det minsta lilla vad det gäller självförtroende så är det bara att ta upp det. Vi har väldigt bra samtal när vi väl pratar om saker och ting.

Som för så många andra talangfulla hockeykillar får Victor sätta skolan i andra hand nu när hockeykarriären tagit över.

– Han går handels på Borgarskolan och det har inte blivit så mycket skola nu. I morgon fredag har vi faktiskt ett möte med lärarna för att försöka hitta en plan för honom. Men han går faktiskt ett år tidigare än sina jämnåriga.

Så han tar studenten nu till sommaren?

– Ja precis, så det är ju positivt. Vi som föräldrar vill att han ska göra skolan klar. Vi tycker det är jätteviktigt att inte sluta nu när han har en och en halv termin kvar. Det känner han själv också, säger Jonas Söderström.