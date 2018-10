Brynäs IF har tagit fem poäng på sju matcher och befinner sig just nu i en sportslig kris.

I Hockeypuls matiga Brynäsmagasin gästar Tommy Sjödin, Niclas Andersén och Jacob Blomqvist vår studio för att ge sina tankar om vad som inte fungerar.

Kolla in vårt 40 minuter långa specialavsnitt i klippet nedan.