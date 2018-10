LISTA: I kväll gör Victor, 17, debut i Brynäs – här är andra tonåringar som fått chansen sedan han föddes

I kväll spelar 17-årige backen Victor Söderström sin första SHL-match för Brynäs IF. Mot Malmö gör han sin debut.

Men Skutskärssonen är inte ensam om att i tidig ålder slå sig in i Brynäs A-lag. Här nedan listar vi andra unga spelare som Brynäs släppt fram under 2000-talet.