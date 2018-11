Listan alla vill toppa – här är hockeysveriges bästa mustasch: "Den är unik"

1 november är här. Det innebär att movember startar – en månad lång internationell kampanj för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer. Symbolen för detta är att odla kroppshår på ytan mellan näsan och överläppen (övertydlighet är viktigt).

Under åren har vi fått se spelare, ledare, domare, experter och profiler i SHL och allsvenskan bjuda på några spektakulära mustascher. Breda, tjocka, färgrika, spetsiga och helt enkelt underbara.

Hockeypuls vill nu passa på att hylla några av hockeysveriges bästa tangorabatter. Vi listar bästa målvakterna, backarna och forwards säsong efter säsong, men männen med topp-mustascher får sällan synas.

Tills nu!

Men vi börjar med en mysig skäggbild på två kompisar.

12. Daniel Rahimi, Växjö Lakers

Minus för totalskägget. Mustaschen hade stuckit ut mer om kinder, haka och hals varit renrakat.

Stark vänstersida på muschen, något ojämn höger.

Två plus!

11. Leif Carlsson, Leksands IF

Den här mannen rockar musche året om – och det ska han hyllas för. Inte den mäktigaste, eller mest detaljrika, mustaschen men den har något. Vad? Jag vet inte riktigt.

Den är nätt. Fin liksom.

Två plus!

10. Per-Erik "Perra" Johnsson, senast i Leksands IF

Förlåt, Perra, men vad försökte du med här?

Det verkar vara en Lemmy Kilmister-inspirerad mustasch, men tyvärr har Perra missat att han måste låta polisongerna växa ihop med överliggaren. Som kollega Eric Fiedler uttryckte sig: "Perras mustasch upplevs som grovhuggen, rakad i ilska".

Ser ut att vara småstänk från en rejäl prilla på överläppen också. Vet inte vad jag känner för det.

Två plus!

9. Ludvig Rensfeldt, Timrå IK

En gedigen mustasch. Inget snack om saken. Samma invändning här som med Rahimi, den hade lyfts om övriga ansiktet varit renrakat. Då hade Rensfeldt kunna pryda något herrmagasin, som Café eller King Magazine.

Tre plus!

8. Oskar Sundh, HV71

Originell! Tankarna vandrar direkt iväg till detektiv Poirot.

Sundh har en krullighet i sin mustasch som känns unik i sammanhanget. Inte lika mastig som övriga på listan, men litenhet kan vara beundransvärt. Sundhs mustasch är förrätten på mustaschmenyn.

Efter att ha stilstuderat den länge anar jag att mustaschen kan ha färgats också.

Tre plus!

7. Emil Molin, Malmö Redhawks

Upplevt Molins mustasch på nära håll flera gånger och blivit lika imponerad varje gång. Kraftfull, välansad och mustaschfärgen är i samma nyans som ögonbryn och hår. Viktigt!

Tre plus!

6. Mats Lusth, Mora IK

Jag blir faktiskt lite ledsen här. Varför gömmer du den där mustaschen, Lusth?

Den ger honom en helt annan tyngd och pondus. Det ser inte ut som att Lusth ritar hockeytaktik på bilden, utan han har skissat fram en ny algoritm som kommer innebära att robot-herraväldet faktiskt blir verklighet.

Professor Lusth, please come back!

Tre plus!

5. Fredrik Warg, hockeyprofil, tidigare i... typ alla klubbar

Listan var spikad. Tio namn var med. Då ringde jag Fredrik Warg för att få listan godkänd. Han sågade mig direkt: "Jag är ruggigt besviken över att jag inte är med".

*Fem minuters googlande*

PANG! Warg hittade en av sina favoritbilder på internet och därmed hade vi femman klar på listan. Den fyller varenda millimeter mellan näsa och överläpp. Som det ska vara!

Fyra plus!

4. Emil Kåberg, tidigare spelare i Örebro Hockey

Wow! Perra Johnsson försöker, Emil Kåberg lyckas. Mustaschen är grov, linjerna är rakade med en skrämmande precision och hade Lemmy Kilmister varit vid liv hade han ställt sig upp, tittat Kåberg djupt in i ögonen och gjort en "slow clap".

Den är nästan FÖR bra för att vara en Kilmister-kopia. Det krävs rock'n'roll och skäggstrån som sticker ut överallt för att den ska vara på samma nivå som den tidigare Motörhead-sångaren.

Fyra plus!

3. Linus Öhlund, domare

En doldis på listan. Uppfriskande!

SHL-domaren har en fyllighet i sin mustasch som nästan håller Anders Limpar-klass. Kaksmulorna som faller dit kommer aldrig synas till igen. What falls in Linus Öhlunds musche, stays in Linus Öhlunds musche.

Fyra plus! (snudd på fem).

2. Daniel Kristiansson, C More

Bred, bredare, Daniel Kristiansson. Från tv-soffan har man kunnat få njuta av C More-kommentatorns maffiga mustasch. Hört rykten om att han kan odla fram den på en eftermiddag.

När Kristiansson jobbar den där knävelborren ser han ut att vara hämtad från tv-serien Cops. Tänk er att ha honom efter er när ni snattat godis på lokala butiken.

Fem plus!

1. Pär Styf, Modo Hockey

Muy bien! Grandissimo!

Ser det inte ut som att Pär Styfs mustach lever sitt eget liv? Som att den när som helst kan lämna hans överläpp, flyga i väg och påbörja ett nytt kapitel i livet där den inte behöver uppleva hockey varje dag.

När Gud skissade på den ultimata mustaschen ville han att den skulle se ut som Pär Styfs. Det räcker så.

Fem plus!

... men ingen kommer någonsin peta ned Anders Limpar från tronen. Mustaschernas mustasch!

Bubblare: Nichlas Torp, Patrik Sjöberg, Joel Kwiatkowski, Johan Wiklander, Joel Lundqvist