Sandström: "En fantastisk karriär verkar vara över – bara att buga och tacka för showen, Honken"

Två SM-guld med Brynäs blev det. Ett VM-guld med Tre Kronor 2006. Han höll nollan i finalen mot Tjeckien som Sverige vann med 4–0.

Och ett mästerskapsguld med Houston Aeros i AHL, American Hockey League.

Där han dessutom blev utnämnd till hela AHL-slutspelets mest värdefulle spelare – MVP.

Johan "Honken" Holmqvist har alltid varit MVP.

Från det att han slog igenom 1999 när han snuvade tvillingarna Sedin och Modo Hockey på ett på redan förhand "klart" SM-guld.

Jag satt själv i gamla "Kempis" i Ö-vik den där kvällen när Ove Molin åkte in med segerpucken i tom Modokasse.

Men jag minns lika tydligt hur "Honken" i spagat räddade ett friläge från Sedinarna som var helt matchavgörande den gången.

Sen drog Honken till Nordamerika och Brynäs nådde aldrig så långt i slutspel igen förrän 2012 – då Honken var tillbaka i Brynäs för andra gången.

Johan Holmqvist har alltid ställt upp när det behövts som mest.

Det blev ytterligare en säsong i Brynäs efter det stora genombrottet i samband med guldet våren -99. Ett år senare när vi gått in i ett nytt millennium slog dock Modo, med bröderna Sedin igen, ut Brynäs i semifinalen.

Nu slumpade det sig visserligen som så att en kille vid namn Niklas Svedberg blev finalhjälte, men där bakom fanns Johan Holmqvist – och var nästan lika glad som 13 år tidigare.

Själv har jag sett Honken i massvis med matcher. Till exempel i en match för Tampa Bay i klassiska Madison Square Garden mot Henrik Lundqvists New York Rangers. 2006, eller möjligen 2007 måste det ha varit.

Just det NY Rangers som Honken försökte slå sig in i under tre säsonger i början av 2000-talet. Innan han efter att ha blivit AHL-mästare i Houston vände hem till Brynäs igen.

Då sköt ny fart – vann VM-guld med en 18-årig Nicklas Bäckström i Riga – och drog över till NHL igen.

Var med och krigade om förstaspaden i Tampa Bay under ett par säsonger, som i alla fall var hans bästa i NHL.

Johan "Honken" Holmqvist fyllde 40 i våras.

För ganska precis ett år sedan var det, som vanligt höll jag på att skriva, målvaktskris i Brynäs.

Honken fick frågan om han på kort varsel kunde inställa sig för match i Karlstad mot Färjestad.

Han tackade nej på grund av att han var förkyld och inte tränat på en vecka. "Jag skulle varken göra mig själv eller Brynäs rättvisa om jag spelar. Ring tillbaka om ett par dagar", sa han till Stefan Bengtzén i telefon.

Bengtzén ringde aldrig tillbaka utan värvade en annan målvakt.

Det var också sista chansen för "Honken" att spela i Brynäs.

Det blev en sväng till ner till Karlskrona igen i våras, till kompisen Ove Molin och klubben han redan hade hjälp kvar i SHL de två tidigare säsongerna.

Men i det som skulle bli näst sista kvalmatchen mot Timrå gjorde han sig illa och kunde inte stå mer – och Karlskrona åkte ur.

De senaste åren har Honken tränat bättre och hårdare än någonsin och utåt sett har han inte gett upp hoppet om att fortsätta spela. Men anbuden har inte duggat tätt och istället kommer han hjälpa Almtuna som målvaktstränare i allsvenskan.

– Det kan vara så att det är över, säger han till Upsala Nya Tidning.

Om det är så: Då säger jag tack för en magnifik karriär, Honken!

Och till Brynäs skickar jag med en hälsning: Givetvis ska Johan Holmqvist ha sin vepa i taket – vad det lider.

