Sandströms analys: Skönt att kraften fanns där till en kvittering, Brynäs

Det är sånt där som tränare brukar säga.

Det är inte alltid det blir så.

Men Brynäs gjorde precis som tränarna ville och körde över Frölunda – i tio minuter.

Låt oss stanna där och fundera en stund över vad som hände sen?

Ett par olyckliga utvisningar, javisst. Gunderson till exempel för en hakning. Han som bara var utvisad en eller om det var två gånger på hela förra säsongen. I det numerära underläget skickade sedan Lukas Kilström upp pucken på läktaren. I spel fem mot tre styrde mäster Joel Lundqvist in pucken i nättaket – och Frölunda var inne i matchen igen.

Gästernas första skott på mål kom nästan tio minuter in i matchen, 9,51 för att vara exakt. Då hade Brynäs skjutit elva och gjort två mål.

Resten av första perioden sköt Brynäs tre skott och Frölunda tio. Och att det var 2–2 i första paus betydde fördel Roger Rönnberg och hans Frölunda.

Det övertaget, momentum som det kallas, var någonting som förföljde Brynäs resten av matchen.

Därför kom det liksom inte som någon överraskning att Frölundas Patrik Carlsson sköt sitt andra mål till 3–2 för Göteborgarna i början på tredje perioden.

Det var en sån match.

Men just som vi uppe på pressläktaren började summera ihop säsongens andra raka förlust tog Tommy Sjödin, som hade kastat in Emil Forslund att göra en bra SHL-debut, en time out. Ut med David Rautio och in med en sjätte utespelare.

Och faktiskt lyckades det som nästan aldrig brukar funka i hockey. Det blev mål. Joel Kellman, nye förstecentern styrde in sitt andra mål i matchen och sitt andra i Brynäströjan.

Kanske tack vare att Brynäs faktiskt tränat lite på spel med sex man i power play på träning.

Nåväl. Kellmans kvittering med dryga minuten kvar var det Brynäsfansen på nåt vis hade med sig hem i natten. Trots att Boqvist missade ett friläge och Ryan Lasch vände spelet och avgjorde i förlängningen.

Det räckte att Brynäs plockade fram det sista för att fixa en kvittering för att sova gott fram till lördag då nästa match väntar – borta mot Rögle. Ett lag som inlett med två raka förluster under ordinarie tid. Det har i alla fall inte Brynäs gjort.

