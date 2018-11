Stjärnspäckade juniorlaget som tog guld – så gick det sen för Brynästalangerna: "Alla kan inte bli NHL-proffs"

► En har spelat Stanley Cup-final.

► Två har vunnit VM-guld.

► De var kärnan i det Brynäs som vann SM-guld säsongen 2011/12.

Men 2008/09 var de bara ett gäng juniorer som slängde sig ut på isen och öste i Brynäs J20-lag.

Klas Leidermark, som då var lagkapten för ett gäng med spelare som Jakob Silfverberg, Calle Järnkrok, Johan Larsson och Anton Rödin i gruppen, minns tillbaka på det där laget som tog JSM-guld för nästan tio år sedan.

– Det var en väldigt rolig tid och ett roligt gäng. Sen är det aldrig fel att vinna guld. Det var senaste gången jag vann någonting, så det är ett väldigt bra minne, säger han till Sporten och Hockeypuls.

Leidermark spelade som center i lagets förstakedja. På kanterna hade han Anton Rödin och målsprutan Henrik Thegel. Kedjan var den bästa i svensk juniorhockey det året. I grundserien kombinerade de för 166 poäng och i slutspelet gjorde trion 37 poäng på sju matcher.

– Vår lina hade varit bra hela det året, även om andrakedjan också burit oss i många lägen, berättar han.

Det var också kapten Leidermark som avgjorde den avgörande finalmatchen mot HV71 i förlängning, inför 3 576 åskådare i vad som då hette Läkerol Arena. Hans elfte mål i slutspelet (näst bäst i laget var Calle Järnkrok med fyra slutspelsmål).

– i finalen var vår kedja inte bra alls, men så gjorde vi det avgörande målet. Jag fick skrika som fan på Anton för att han skulle passa, haha. Det blev eufori, minns Klas tillbaka.

Efter guldåret åkte Leidermark till USA för spel med University of Maine. Men en korsbandsskada med åtta månades efterföljande rehab satte käppar i hjulet och han hade svårt att etablera sig. Efter fyra års studier vände han hem till Sverige. Det blev en säsong i Sundsvall och det var också då som en 24-årig Klas började se slutet på karriären.

– Jag vet inte hur det hade gått för mig om jag inte hade flyttat till Maine. Jag trivdes bra där och det var kul och annorlunda att bo i USA. Ett häftigt minne. Men mitt andra år där drog jag korsbandet på försäsongen och det förstörde en del, men det var inte det som gjorde att jag tappade karriären, säger Klas:

– När jag kom hem från USA gick jag till Sundsvall. Då tröttnade jag lite på hockeyn. Jag sadlade om och satsade på skolan i stället. Jag läste en kandidat i USA och ville plugga vidare. Jag pluggade min master i Linköping så jag lirade med Mjölby i tvåan ett år, men det var mest med polarna för att det var kul.

FAKTA: HÄR ÄR GULDLAGETS SAMLADE MERITER

• 1 STANLEY CUP-FINAL

• 1 163 NHL-MATCHER

• 414 NHL-POÄNG (183+231)

• 1 JVM-GULD

• 6 VM-MEDALJER (2 guld, 1 silver, 3 brons)

• 1 OS-MEDALJ (1 silver)

• 203 LANDSKAMPER PÅ SENIORNIVÅ

• 46 POÄNG I LANDSLAG PÅ SENIORNIVÅ (16+30)

• 8 SM-GULD

• 2 096 SHL-MATCHER

• 670 SHL-POÄNG (275+395)

Fotnot: Statistiken är hämtad från eliteprospects.com 2018-11-08.

Mats Bäcklin var tränare för det stjärnfyllda laget säsongen 2008/09. Han minns tillbaka till det bästa juniorlag han någonsin tränat:

– Ja, jag lär nog säga att det var det. Vi fick ihop laget på ett bra sätt, spelarna förstod sin roll och gnällde aldrig. De jobbade hårt för att lyckas då och gör det än idag. Jag minns att de hade en enorm förmåga att vända, vinna och stänga matcher. Man var aldrig orolig när man stod i båset utan hade en bra känsla att man kunde vinna vad det än stod i matcherna. Det var ett enormt vinnarlag, säger han.

Vinna var just vad de gjorde. Guldet var Brynäs första JSM-guld sedan 1983 och det tredje man tagit någonsin på juniorsidan (det första bärgades 1977).

– Men de fick slita för det guldet. Vi hade ett bra lag men konkurrensen var mördande. Djurgården hade ett ruskigt bra lag i semifinalen med Marcus Krüger, Jacob Josefson och Gabriel Landeskog. Vi avgjorde den tredje och avgörande matchen på straffar. Thegel sa själv att "jag går in och tar den där", så gick han in och satte den. Det var nog en av de bästa matcherna som någonsin spelats på juniornivå i Sverige. Enorm nivå och kvalitet på spelarna, säger Bäcklin och fortsätter:

– Sen är det klart att man minns finalen mot HV. En otrolig känsla och det var längesen Brynäs tog guld. Det är inte så många som vinner guld och det var roligt att se grabbarnas glädje. Sen blir det ringar på vattnet. Vi fick en lång framtid efter det med svallvågor från guldet. Spelare som ville komma hit och så där. Det blev en enorm utveckling på juniorsidan från det där guldet.

Bäcklin fick ta del av de där svallvågorna i de tre år han stannade på Brynäsbänken efter guldet. Därefter tog han klivet upp till seniornivån när han blev assisterande tränare i Djurgården, då i hockeyallsvenskan. Säsongen efter var han assisterande hos AIK i SHL, och efter det blev det en säsong som assisterande i högsta serien med Leksand.

Men inför säsongen 2015/16 kom han tillbaka till Brynäs och J20-laget. Ett talangfullt gäng med spelare som Linus Ölund, Lucas Carlsson, Jens Lööke, Marcus Ersson och Jesper Boqvist i laget. Men trots talangen som fanns i det laget är det ändå guldlaget från 2008/09 som Bäcklin håller högst.

– Man hade känslan att många skulle lyckas i det laget och trodde nog att några skulle kunna gå hela vägen. Sen var det en sån enorm sammanhållning där vi fick ihop kedjorna otroligt bra och allting föll på plats. Leidermark var bra på den tiden. Han var den som vann alla viktiga tekningar i offensiv och defensiv zon och som styrde powerplay. Förstakedjan gjorde hur mycket poäng som helst.

– Silfverberg hade ett bra skott redan då och stod och matade extra efter varje träning, så det har han jobbat upp själv när han stått och nött och nött och nött. Men Järnkrok var nog den största talangen och han hade en enorm vinnarskalle. Vi tränade hemskt mycket direktskott på den tiden och jag fick tjata mycket på Järnkrok om det. Han ville ju helst inte skjuta. Sen när han gjorde något mål i A-laget kunde han skicka ett sms: "direktskott".

Sedan två år tillbaka bor Leidermark i Stockholm och nyligen började han som business controller för Byggmax e-handel. Ett arbete han trivs med men som är långt ifrån proffshockey i NHL där många av hans gamla lagkamrater håller till.

– Jag var ett år äldre än de flesta andra och alla kan inte bli NHL-proffs. De andra var grymma helt enkelt, sen är det en sak att vara bra på juniornivån och att sen ta klivet. Vi var bäst i Sverige på juniorsidan. Vi hade spelare som Silfverberg, Wännström, Larsson, Rödin och Calle. Alla var så jävla bra. Sen fanns det spelare som Johan Alcén. Han var outstanding i J20 när han var med. Året innan spelade han bara sju matcher med oss men kom ändå trea i poängligan (21 poäng, 12+9). Han var med en match det året vi vann guld och gjorde massa poäng då också (7 poäng, 3+4).

Vem var den största talangen då?

– Calle och Wännström. De var två år yngre än mig men var ändå bärande i laget. De hade lika stor kapacitet som de andra, om inte större.

Förstod du då att flera av er i laget skulle kunna gå hela vägen till NHL?

– Alla var bra i laget och talangmässigt var de grymma. Man trodde på allihop. Att en som Silfverberg skulle gå till NHL kunde man tro, men kanske inte bli bäst i världen eller gå som topp-10 i draften. ”Bäckis” (Nicklas Bäckström) var några år äldre än oss och vi kollade mycket på honom och jämförde oss med honom när vi växte upp. Han låg några nivåer över oss ändå. Många var bra, men ingen var Bäckis-bra, säger Karl.

Har du kontakt med några i laget fortfarande?

– Många har jag kontakt med än idag. Simon Andersson har jag daglig kontakt med, sen pratar jag mycket med Rödin, Hassel, "Bertil" och Putte Andersson. Rödin hade svensexa och bröllop i somras och då var det massa gamla polare från J20 där. Riktigt kul. Det var längesen vi hängde flera stycken från laget på det sättet.

FAKTA: SÅ GICK DET SEN FÖR BRYNÄS J20-LAG 2008/09

MÅLVAKTER:

Joacim Eriksson, 28:

Kom inför årets säsong tillbaka till Brynäs efter sejourer i bland annat Skellefteå, Växjö, Djurgården, Dinamo Riga och Vancouver Canucks.

Alexander Sahlin, 27:

Spelade i flera division 1-lag innan han hamnade i Södertälje SK där han varit de fyra senaste åren.

Anders Lindbäck, 30:

Efter många år i olika organisationer i Nordamerika valde Lindbäck inför årets säsong att återvända till Europa. Spelar nu i schweiziska HC Davos men har sin bas i Gävle och hus i Forsbacka.

Leidermark om målvakterna: "Alla målvakter vi hade var landslagskeepers. Man var riktigt bortskämd med bra målvakter och Jocke Ericsson var helt sjukt bra. Vi kunde släppa tio frilägen per match och ändå bara släppa in ett mål."

BACKAR:

Simon Bertilsson, 27:

Spelade några matcher med A-laget 2008/09 och har varit Brynäs trogen sedan han kom till klubben hockeygymnasium. Var med och tog Sm-guld 2011/12.

Patrik Andersson, 28:

Lämnade Brynäs efter guldet för spel i OHL. Det blev bara en säsong i Kanada innan han flyttade hem för spel med Mora i hockeyallsvenskan. Slutade efter säsongen 2013/14 och är numera J18-tränare i HV71.

Morgan Hassel, 29:

Sundsvall, Bofors, Skåre, Kallinge/Ronneby, Tingsryd, Vita Hästen. Hassel har varit i en drös klubbar efter guldet men tycks nu ha hittat rätt i Västerås där han är assisterande lagkapten.

Henrik Karlsson, 27:

Gjorde ett juniorår till innan han testade lyckan i vitryska ligan i några år. Rundade av karriären i division 2 med Göta/Traneberg förra året.

Simon Löf, 27:

Var med och tog seniorguldet några år senare och det blev några säsonger i A-laget för Löf. För tre år sedan representerade han klubbar i Norge, Danmark och Italien under en och samma säsong. De två senaste åren har varit en viktig kugge i hockeyettan med Hudiksvall.

Daniel Grönlund, 28:

Spelade ett år till i juniorlaget men slutade efter det med hockeyn. Gjorde en comeback på fyra matcher med Oppala/IK Sätra i tvåan 2011/12 men inget mer efter det.

Oscar Bäcklin, 28:

Gjorde två säsonger vardera med Valbo och Kallinge/Ronneby i ettan. Blev också två matcher med Västerås i allsvenskan men la av redan efter säsongen 2012/13.

Victor Berglind, 26:

Stannade några år i Brynäs och har efter sejourer i Rögle och Oskarshamn hamnat i BIK Karlskoga. Där har han spelat fyra säsonger och varit assisterande kapten de tre senaste.

Richard Dahl, 27:

Gjorde några säsonger i hockeyettan för olika klubbar i Sydsverige och gjorde även en säsong i Norge innan han kom hem till Hockeygästrikland och Sandviken igen. Spelar nu med Strömsbro i tvåan.

Leidermark om målvakterna: "Bertilsson var lite mer offensiv då. Han var riktigt bra och var stenhård i kroppen då också. "Putte" (Patrik) Andersson var grym men fick tyvärr sluta på grund av hjärnskakningar. Hassel var assisterande kapten och sköt som en häst."

FORWARDS:

Henrik Thegel, 28:

Sprutade in poäng under guldåret, men gjorde aldrig en seniormatch för Brynäs. Har därefter dragit på sig åtta olika matchtröjor i allsvenskan och division 1. Spelar numera med Skövde i ettan där han är en stabil poänggörare med cirka ett poäng i snitt per match.

Leidermark om Thegel: "Han och jag spelade i samma lina hela vägen upp från U16. Han var min radarpartner egentligen och Rödin hoppade in på slutet. Henrik missade aldrig ett läge i livet, hade bra blick för spelet och bra passningar. Han var duktig och vann poängligan men han var knackigare på grillorna jämfört med de andra."

Anton Rödin, 27:

Draftades av Vancouver några månader efter guldet, men har aldrig lyckats etablera sig på andra sidan Atlanten. Gjort fler försök än de flest, senast inför årets säsong. Spelar nu i HC Davos i Schweiz.

Klas Leidermark, 29:

Var center i förstakedjan, lagkapten och avgjorde SM-finalen mot HV71. Lämnade därefter för USA och spel för University of Maine. Kom hem till Sverige och rundade av karriären i Mjölby.

Jakob Silfverberg, 28:

Testade på seniorspel redan den säsongen och ledde som lagkapten och den stora stjärnan Brynäs A-lag till SM-guld 2012. Är inne på sin sjunde NHL-säsong. Började i Ottawa men har de senaste åren spelat med Anaheim.

Calle Järnkrok, 27:

En bärande spelare i laget trots att han var yngre än många av sina lagkamrater. Har sedan dess vunnit både SM och VM och har dessutom spelat Stanley Cup-final med sitt Nashville Predators.

Roberts Jekimovs, 28:

Guldåret var lettländarens enda i Sverige. Har sedan dess spelat i Vitryssland, Finland, Österrike, KHL, Lettland, Danmark och numera i Frankrike med Gap.

Sebastian Wännström, 27:

Straffspecialisten var med och tog seniorguldet 2012 och testade därefter lyckan i Nordamerika. Det blev tre säsonger i olika farmarligor innan han vände hem till Sverige igen. Men då inte till Brynäs, utan till Rögle. Idag spelar han i HV71.

Linus Lindquist, 28:

Söderhamnssonen gjorde ett juniorår till följt av en halv säsong med Västervik i ettan innan han kom "tillbaka" till Valbo. Hade en säsong i Norge och avslutade karriären i Sandviken 2016/17.

Adam Seydlitz, 28:

Testade på spel i Nyköping och Tierp efter att han lämnat Brynäs. Har sedan 2012/13 representerat Hudiksvall i hockeyettan.

Simon Andersson, 28:

Guldet var det sista han fick uppleva i Brynäströjan. Spelade därefter i Valbo, Mjölby och Sandviken. Avslutade karriären i Sandviken 2016/17.

Anton Persson, 29:

Var juniorlandslagsman och har ett JVM-silver på meritlistan. Defensiv center som även gjorde några matcher i SHL det där året. Försvann sedan till Oskarshamn och har de senaste fyra åren spelat i norska Tönsberg.

Leidermark om Persson: "Han var grym på den tiden. Han gjorde inte så många poäng men var en grym spelare. Han var en JVM-center och spelade i vår tredjefemma. I fjärde hade vi Johan Larsson med Jocke Rohdin och Jekimovs som lirar i det lettiska landslaget. Det säger lite om hur brett laget var."

Rasmus Axman, 28:

Spelade följande säsong med Björklövens juniorer, därefter två med Mörrum och en med Valbo i hockeyettan. La skridskorna på hyllan redan efter säsongen 2012/13.

Johan Larsson, 26:

Gotlänningen har förutom JSM-guldet även vunnit JVM-guld, SM-guld och VM-guld. Började sin NHL-karriär i Minnesota Wild men har de senaste sex säsongerna spelat med Buffalo Sabres.

Leidermark om Larsson: "Han var redan en man när han var med oss, fast han bara var 16 år. Han var så jävla tidig i utvecklingen. Det märktes inte fysiskt att han var yngre. Han var yngst men starkast, minst lika snabb som oss andra och sköt typ hårdast i laget. Det var nästan så att man ville se hans pass för man trodde inte på att han var 16. Han smälte in bra i laget också. Det var ingen kaxig kille som man behövde sätta på plats utan vi kallade honom för pappa björn."

Joachim Rohdin, 27:

Lämnade Brynäs efter seniorguldet 2012 och har i karriären även representerat Mora, Timrå, Linköping, Färjestad, Malmö och Karlskrona. Kom tillbaka till Brynäs inför årets säsong.

TRÄNARE:

Mats Bäcklin, 48:

Guldcoachen gjorde ytterligare några år i Brynäs J20 innan han tog klivet upp på seniornivå som assisterande tränare i Djurgården, AIK och Leksand. De två senare i SHL. Är sedan säsongen 2015/16 tillbaka i Brynäs som J20-tränare.

Fotnot: Endast utespelare som spelade minst tio matcher är medräknade.