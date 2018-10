Stor genomgång: Alla spelare som lämnade Brynäs – fem fortfarande klubblösa: "Udda karriärval"

Målvakter:

Samuel Ersson, 18 år, VIK Hockey

Han fick chansen mellan stolparna i en SHL-match förra säsongen. I våras valde målvaktstalangen att flytta till Västerås där han konkurrerar med Marcus Dahlbom om förstaspaden.

Hittills har Ersson imponerat stort. Han har vaktat kassen tre matcher och har ruggiga 96,43 i räddningsprocent.

Linus Fernström, 31 år, klubblös

Värvades in förra hösten på ett korttidskontrakt, men blev kvar hela säsongen. Gjorde inget större avtryck och låg under 90 i räddningsprocent under grundserien. Fick stå två matcher i slutspelet.

Numera är 31-åringen, som har fem SHL-säsonger i bagaget, klubblös. Kanske att han väntar in samma typ av erbjudande han fick för ett år sedan med Brynäs.

Felix Sandström, 21 år, HV71

Tanken var att Sandström skulle ta klivet och etablera sig som Brynäs förstemålvakt i SHL förra säsongen. Skador och en formdipp stod i vägen.

Till slut lämnade han för finalrivalen HV71 där han fortfarande är kvar. Denna höst har 21-åringen fått förtroendet i sex matcher och ligger på en 13:e plats i målvaktsligan.

Backar:

Adam Boqvist, 18 år, London Knights (OHL)

Det var länge oklart om jättetalangen Boqvist skulle packa resväskan och testa lyckan på andra sidan Atlanten eller stanna ytterligare ett år i Brynäs. Hedemora-killen valde det förstnämnda alternativet och imponerade stort under Chicago Blackhawks camp.

Innan säsongen startade skickades han till OHL-laget London Knights där det blivit två poäng på fyra matcher.

Lucas Carlsson, 21 år, Rockford Icehogs (AHL)

Ytterligare en backtalang som valde Nordamerika i våras. Carlsson lämnade Brynäs efter fyra (!) säsonger i klubbens A-lag. Makalöst med tanke på hans ålder.

Numera kamperar han ihop med tränaren Jeremy Colliton, som tog Mora till SHL samma säsong som Brynäs slogs om SM-guldet.

Elias Fälth, 37 år, klubblös

Backveteranen, som spelade två finaler i rad (15-16), står numera utan klubb efter sin sejour i Brynäs. Han upplevde två vintrar i Gävle, som var något skadefyllda.

Frågan är om något SHL-lag är suget att signa 37-åringen. Eller kan det bli allsvenskan eller utlandsspel för Fälth?

Tim Henriksson, 20 år, Lone Star Brahmas (NAHL)

Valbosonen spelade endast en match i Brynäs A-lag innan han i somras bestämde sig för att testa vingarna i den nordamerikanska juniorhockeyn.

En poäng, och +2, är facit i Lone Star efter tre matcher.

Jörgen Sundqvist, 36 år, klubblös

En Brynäsikon som efter 13 (!) raka säsonger i klubben fick lämna efter förra säsongen. Sedan dess har Sundqvist sökt och sökt efter en ny klubbadress utan lycka.

Tidigare har han berättat för Hockeypuls att han inte hoppas att karriären är över än.

Marc Zanetti, 27 år, Dinamo Riga

Gjort en liknande resa som Felix Sandström. Spelade final med Brynäs våren 2017, var formsvag förra säsongen och skeppades senare till HV71.

Där är kanadensaren inte kvar. Han spelar i dag i lettiska Dinamo Riga, som tillhör KHL.

Forwards:

Louie Caporusso, 29 år, Iserlohn Roosters (DEL)

Signades redan mars 2017 inför förra säsongen och hade förhoppningar på sig att vara en poängspelare. Caporusso blev dock en megaflopp.

Efter sju matcher fick forwarden lämna för vilket lag då? Jo, klubben han värvades från – Iserlohn Roosters. Ironiskt nog fortsätter han ösa in poäng i Tyskland.

Kevin Clark, 30 år, Dinamo Riga

En av sportchefen Stefan Bengtzéns mest lyckade värvningar. Var en av Brynäs bästa forwards under sina två säsonger i klubben och gjorde 93 poäng på 128 matcher i SHL.

Kom inte överens om ett nytt kontrakt i våras och Clark är nu återförenad med Marc Zanetti i Dinamo Riga. Poängskörden där? Sju pinnar på 15 matcher.

Adam Hirsch, 20 år, Kallinge/Ronneby

Var kapten i J20-laget förra säsongen och dominerade J20 SuperElit. I Brynäs A-lag blev det bara åtta matcher och Hirsch imponerande inte.

Flytten har gått till division 1-laget KRIF som gjort sig känt för att producera spelare till allsvenskan och SHL senaste åren.

Juuso Ikonen, 23 år, Hershey Bears (AHL)

Något ojämn under sina två säsonger i Brynäs, men Ikonens toppar var bländande. Finländaren kombinerade sin fart med en lurig finess.

När nyheten kom att Ikonen signat för Washington Capitals i våras var det många som höjde på ögonbrynen. 23-åringen skickades, som förväntat, till AHL-laget Hershey Bears tidigare i höstas.

Mikael Johansson, 33 år, SCL Tigers (NLA)

SHL-veteranen var och vände kort i Brynäs under förra hösten. Det blev bara 13 matcher (0+3) och korttidskontraktet han skrev på förlängdes aldrig.

Landade sedan i Schweiz där han poängmässigt imponerar. Sex poäng på sju matcher denna säsong.

Christopher Liljewall, 28 år, SSK

Den tidigare Röglekaptenen värvades till Brynäs i ett läge då klubbens supportrar skrek efter spetsspelare med näsa för mål. I stället fick de en hårt, grovjobbande Liljewall som var en i mängden under hela förra säsongen.

Laddar nu om i hockeyallsvenskan där han bildar en av ligans bästa kedjor med Sebastian Dyk och Nikolai Meyer.

Drew Miller, 34 år, klubblös

Han kom, han spelade (väl?) och han lämnade. Drew Miller lämnade ingen berörd under sina 29 matcher i Brynäs.

När han värvades var förväntningarna enorma då han kom från elva raka säsonger i NHL. Ingenting i Millers spel under förra säsongen talade för att han gjort 631 matcher i världens bästa hockeyliga.

Amerikanen är fortfarande utan klubb.

Oliver Nordberg, 20 år, EZ Salzburg II (AlpsHL)

Var ombytt i ett fåtal matcher i A-laget förra säsongen, dels i CHL men även i slutspelet. Utmärkte sig aldrig och gjorde i somras ett udda karriärval.

Nordberg representerar denna säsong EZ Salzburgs andralag. Kvaliteten där har nog ingen i Sverige koll på, men Österrike är ju ett vackert land...

Aaron Palushaj, 29 år, Örebro

Ouff, vill man ens skriva några rader om Palushaj? Sommarens stora affär känns fortfarande oerhört infekterad.

Brynäsfansen hoppades och hoppades på att amerikanen skulle förlänga sitt kontrakt efter debutsäsongen som blev en jättesuccé. Palushaj öppnade också flera gånger, i intervjuer med Hockeypuls, för Brynäs.

Sedan kom pressmeddelandet: Örebro Hockey värvar Aaron Palushaj.

Nyheten slog ned som en bomb och Brynäsfansen rasade.

20 oktober kommer Palushaj, som gjort sju poäng på sex matcher hittills, tillbaka till Gavlerinken. Vilket mottagande kommer han få?

Daniel Paille, 34 år, oklart

En tragisk historia, som alla känner till. Matchen mot Adler Mannheim i CHL förra hösten ser ut att bli Pailles sista i karriären.

Han har ställt in denna säsong och fokus nu är att hitta en vardag som funkar utan smärta.

Mannheim-spelaren Thomas Larkins kommer aldrig glömmas i Gävle.

Linus Ölund, 21 år, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)

Fick sitt stora genombrott under silversäsongen och var en av Brynäs mest pålitliga spelare förra vintern. Det var därför väntat när Ölund meddelade att han skulle testa lyckan i Nordamerika.

Han tillhör Pittsburgh Penguins, men är nedflyttad till klubbens AHL-lag där han spelat en match hittills.