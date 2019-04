Skrällvinst, publikfest och jättevändning – här är de största snackisarna från första dagen av U18-VM

Talangfesten är igång

Torsdagen innebar startskottet på årets U18-VM och arrangörsstäderna hoppades att publiken skulle hitta till arenorna och även till närliggande lokaler för mat och shopping. Värdnationen Sveriges match mot USA på torsdagskvällen drog föga överraskande mest publik då 4 228 personer letat sig till Fjällräven center. Kvällsmatchen i Umeå mellan Kanada och Finland drog 2 328 åskådare och totalt var det 7 169 personer som såg de fyra första matcherna i mästerskapet på under skärtorsdagen.

Alnefelts kalasräddning

Ställningen var 0-0 och drygt åtta och en halv minut var spelat mellan Sverige och USA när USA kom två mot noll och den månghövdade publiken i Fjällräven center höll andan och när Matthew Beniers spelade över till Alex Turcotte, känd för sitt målsinne, luktade det ledningsmål för amerikanerna. men Hugo Alnefelt i det svenska målet sa "tack, men nej tack" och stoppade fram plockhandsken för en riktig kalasräddning för att se till att Sverige inte hamnade i underläge. Den vassaste av flera fina räddningar från den svenske målvakten.

Målkungens hattrick

Cole Caufield gjorde 58 mål på 57 för US National U18 i seriespelet, plus ytterligare 29 mål på 28 matcher för USNTDP Juniors. Och nog fanns målformen kvar när Caufield anlände till Örnsköldsvik för U18-VM. Knappt fem minuter in i andra perioden kvitterade han till 1–1 mot Sverige innan han inom loppet av två minuter i den tredje perioden kunde göra både 4–1 och 5–1 för USA mot värdnationen. För den som vill se vasst målskytte bör man fästa ögonen på Caufield i fortsättningen.

Kanadensiska jättevändningen

Drygt en minut in i den andra perioden kunde den finske storstjärnan Anton Lundell göra 3–0 mot Kanada och det kanadensiska laget såg ut att gå mot en brakförlust i första matchen. Då vaknade de rejält när Jamieson Rees reducerade i numerärt underläge fyra minuter senare. Ytterligare fem minuter senare kom nästa reducering, från Alex Newhook, och fyra minuter in i tredje perioden kom kvitteringen från Brayden Traceys klubba. Samme Tracey skickade sedan in 4–3 fem och en halv minut från slutet för att fullborda vändningen innan Peyton Krebs gjorde 5–3 i tom bur.

Vitryssland stod emot bombardemanget

Tjeckien sköt och sköt och sköt och sköt och sköt. Men det hjälpte inte. På andra sidan skotten stod nämligen Vitrysslands Alexei Kolosov och motade det mesta han fick emot sig. Tjeckien avlossade 50 skott mot det vitryska målet och fick se Kolosov mota 47 av dem. När Vitryssland sedan kontrade med att göra fyra mål på 34 skott var skrällen ett faktum och Vitryssland tog en oväntad seger i öppningsmatchen.

MATCHFAKTA U18-VM, TORSDAG

Ryssland–Slovakien 6–3 (3–1, 1–1, 2–1)

Första perioden: 1–0 (14.14) Ilya Nikolayev, 1–1 (8.40) Maxim Cajkovic (Artur Turansky, Dominik Sojka), 2–1 (12.17) Rodion Amirov, 3–1 (16.52) Arseni Gritsyuk (Yegor Spiridonov).

Andra perioden: 4–1 (23.55) Maxim Groschev, 4–2 (31.49) Martin Chormiak (Jan Lasak, David Mudrak) spel i numerärt överläge,

Tredje perioden: 5–2 (40.15) Arseni Gritsyuk (Yegor Spiridonov, Yegor Chinakhov), 5–3 (53.22) Maxim Cajkovic (Artur Turansky, Matus Lavicka) spel i numerärt överläge, 6–3 (59.20) Marat Khusnutdinov mål i tom bur

Skott: 45–31 (20–10, 14–8, 11–13)

Utvisningar, Ryssland: 8x2, 1x10, Slovakien: 4x2

Domare: Aaro Brännare, Michael Campbell

Publik: 423, Fjällräven Center

Tjeckien–Vitryssland 3–4 (0–2, 2–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (0.12) Yevgeni Oxentyuk (Ilya Usov), 0–2 (17.52) Vladislav Kolyachonok spel i numerärt överläge.

Andra perioden: 1–2 (23.21) Martin Has (Michal Teply), 2–2 (26.30) Jan Mlcak, 2–3 (29.43) Yegor Buyalski (Yevgeni Oxentyuk, Ilya Usov), 2–4 (37.19) Ignat Belov (Sergei Kuznetsov, Vitali Pinchuk) spel i numerärt överläge

Tredje perioden: 3–4 (52.40) Ondrej Volrab (Filip Koffer)

Skott: 50–34 (13–13, 21–11, 16–10)

Utvisningar, Tjeckien: 2x2, Vitryssland: 3x2

Domare: Marcus Linde, Andre Schrader

Publik: 190, A3 arena

Sverige–USA 1–6 (1–0, 0–2, 0–4)

Första perioden: 1–0 (14.16) Simon Holmström (Zion Nybeck, Arvid Costmar)

Andra perioden: 1–1 (24.47) Cole Caufield (Matthew Boldy), 1–2 (25.26) John Beecher (Henry Thrun)

Tredje perioden: 1–3 (40.21) Case McCarthy (Cam York, John Beecher), 1–4 (43.02) Cole Caufield (Matthew Boldy), 1–5 (45.15) Cole Caufield (Cam York, Alex Turcotte) spel i numerärt överläge, 1–6 (56.59) Alex Turcotte spel i numerärt överläge

Skott: 30–42 (9–11, 14–12, 7–19)

Utvisningar, Sverige: 6x2, USA: 4x2

Domare: Joonas Kova, Guillaume Labonte

Publik: 4 228, Fjällräven center

Kanada–Finland 5–3 (0–2, 2–1, 3–0)

Första perioden: 0–1 (7.27) Aku Räty, 2–0 (11.59) Antti Saarela (Kasper Simontaival) spel i numerärt överläge

Andra perioden: 0–3 (21.01) Anton Lundell (Tuukka Tieksola, Antti Tuomisto), 1–3 (24.55) Jamieson Rees spel i numerärt underläge, 2–3 (29.42) Alex Newhook (Kaedan Korczak)

Tredje perioden: 3–3 (43.57) Brayden Tracey (Peyton Krebs) spel i numerärt överläge, 4–3 (54.31) Brayden Tracey (Connor Zary), 5–3 (59.29) Peyton Krebs (Dylan Holloway) mål i tom bur

Utvisningar, Kanada: 6x2, Finland: 6x2

Domare: Oldrich Hejduk, Sergey Morozov.

Publik: 2 328, A3 arena