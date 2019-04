Uppgifter: NHL-stjärnan från Gävle klar för VM – efter succésäsongen

Brynäsprodukten Lindblom gjorde sina första matcher i A-laget under säsongen 13/14. Men det var under den rafflande säsongen 16/17 som det verkliga genombrottet kom. Forwarden tryckte då in 47 poäng på 52 matcher i SHL:s grundserie och sedan ytterligare 14 poäng i slutspelet.

Året efter gick flyttlasset över Atlanten, till NHL och Philadelphia Flyers. Där har Lindblom nu på allvar börjat etablera sig. 33 poäng på 81 matcher i år. Och nu uppger SVT Sport att han är högaktuell för VM.

SVT skriver att Lindblom tackat ja till att ingå i den VM-trupp som jagar sitt tredje raka VM-guld.

Tre kronor inleder hockey-VM i slovakiska Bratislava fredag 10 maj mot Tjeckien.