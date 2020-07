"Jag är lite kär i Beethoven" - hovsopranen Martinpelto är superladdad inför konserter i Torsåker, Älvkarleby och Valbo

Hillevi Martinpelto har precis som vi andra haft en rätt konstig vår. Kanske ännu konstigare än många av oss andra, eftersom hon är sångerska och van vid att dels samarbeta med en massa andra musiker, och dels vid att sjunga för en massa folk. Nu har det inte blivit något av det på ett tag.

– Jag hade tur på det sättet att jag var med i en produktion som slutade i början av mars, säger hon.

Så hon fick vara aktiv ända tills saker och ting snabbt började stänga ner, menar hon.

– Men nu längtar jag så det är inte klokt. Jag vill sjunga med musiker och inför folk.

– Det är så sorgligt när man inte får det. Och levande musik går inte att ersätta med digitala konserter.

Men snart ska hon få göra sitt första offentliga framträdande på länge. Det kommer att ske i Torsåkers kyrka, inför en publik på max 50 personer. Sedan följer en liten kyrkoturné i vårt område i Älvkarleby kyrka och till sist Valbo kyrka. Hon och hennes medmusiker har gjort ett program med musik skriven av Ludwig van Beethoven, som fyller 250 år i år.

Jag är lite kär i Beethoven måste jag säga.

Hon säger att musik alltid har varit hennes grej och är en sak som hon aldrig känt att hon skulle kunna leva utan. Hon spelade fiol och sjöng både i kyrkokören och i ett popband när hon växte upp i Hedemora.

Hon minns den första gången hon hörde opera, det var Jussi Björling som sjöng "Till havs" på radion, och hon fick samma glädjechock genom hela kroppen som den gången hon som sexåring hade hört The Beatles spela "She loves you".

Men att just hon skulle hålla på med just opera var länge långt ifrån självklart. Det var först som 19-åring, när en sångpedagog på semester i Dalarna började ge henne sånglektioner, som hon slussades in på den banan. Sångpedagogen jobbade till vardags på Musikhögskolan i Stockholm, och Hillevi började där, och senare gick hon vidare till Operahögskolan.

I dag är hon en av Sveriges mest uppskattade operasopraner, och hon sjunger i vanliga fall på operascener i bland annat Paris, London och Berlin. Men på somrarna är de ett litet gäng musiker och vänner som åker omkring i kyrkor och spelar, och det tänker de göra i år också.

Förutom hon själv är det Anders Jacobsson, som är violinist och som tidigare var konsertmästare i Gävle symfoniorkester och numera är det i Dalasimfoniettan, Eva Karpe som är organist i Oskarskyrkan i Stockholm och frilansande pianist, och Conny Holmgren som driver körer och operagrupper i Stockholm men som också är kyrkomusiker i Älvkarleby och Skutskär.

Tillsammans har de satt ihop ett program med enbart kompositioner av Beethoven.

– Det innebär ändå större variation än vad man skulle kunna tro, han har ju en otroligt varierad repertoar, säger Hillevi Martinpelto.

Han skrev bara en opera, Fidelio, och den kommer de att ta nummer ur. Men sedan finns det också en förlaga till den operan som heter Leonore, och som Hillevi sjungit mycket internationellt.

- Det är en fantastisk opera som är väldigt utmanande både sångligt och dramatiskt och som jag sjungit både i Europa och New York och lite överallt.

Säger Hillevi Martinpelto och berättar om att hon en gång besökte det rum i Bonn i Tyskland där Ludwig van Beethoven dog för nästan 200 år sedan.

– Det kändes väldigt speciellt. Jag tänkte på hur han kunde klara av att skriva så mycket musik på slutet, när han inte kunde höra någonting själv.

Beethoven hörde ju allt sämre under slutet av sitt liv och komponerade bland annat sin nionde symfoni då han själv var totalt döv.

– Det är otroligt imponerande.

FAKTA:

Konserterna ges i:

Torsåkers kyrka, 18 juli

Älvkarleby kyrka, 26 juli

Valbo kyrka, 1 augusti