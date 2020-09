Janaxel Näsman till Amatör-SM

ROMME. När uttagningen till Amatör-SM avgjordes på Dalatravet Romme under fredagskvällen visade det sig åter att gammal är äldst. Vann loppet gjorde nämligen Janaxel Näsman med egenuppfödde Daysofourlives efter en fin resa i andra ytter och attack mitt i sista kurvan. Greppet kopplades snabbt när man svängde in på upploppet och han höll sedan undan för konkurrenter som försökte både in- och utvändigt. Segertiden blev 1.14,8a/21 40 meter och finalen går under SM-dagen på Åby den 10 oktober.

Mats Persson