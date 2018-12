Luftburet bredband blev lösningen i fiberlösa byarna – experten tipsar om bästa internetvalen för glesbygden

I botten av artikeln: Experten recenserar alternativen för bredband

Gunnar gestikulerar mot en anläggning på taket av ett gult hus några hundra meter bort från hans eget. På det sitter riktantennerna som tar emot signalen från Teracoms radiomast och skickar den vidare till husen i närheten.

Så skapas det bredbandsalternativ som inte kräver att man gräver. Installationen tog bara två och en halv timme och sen i februari har Gunnar Lundqvist och snart 65 andra bybor i Ytterbyn och Överbyn anslutit sig till modellen.

– Jag har inte haft några problem under hela tiden. Man kan inte ta emot TV via det här, men de flesta tar ju in playkanaler i alla fall, så jag ser det inte som någon nackdel, säger han.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige är offensiv, vi har redan störst fibernät per capita i världen och ett av de regeringsmål som satts upp är att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband av en hastighet på 100 megabit per sekund fram till 2020.

Men det är just på platser som i utkanten av Järbo som satsningen riskerar att utebli. Då gäller det att se sig om efter vad man redan har i närheten förklarar Per Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds universitet.

– Du har inte någon gigantisk marknad att slå ut dina kostnader på, så det gäller att vara smart. Går det någon fiber som du kan haka på? Finns det något trådlöst nät?

Även när det finns mobilt internet med bra täckning kanske inte det är tillräckligt i alla fall.

– Oftast är det dimensionerat för att mata mobiler och annat som rör sig. Inte för att en hel by ska titta på Netflix samtidigt klockan åtta på kvällen.

Det här är en problematik som avspeglar sig även hos näringsidkare i glesbygden.

– Säg att du har en kiosk någonstans på en enslig väg, men det passerar mycket turistbussar. Du har perfekt uppkoppling för din betalautomat tills turistbussen kommer in i samma täckningsområde då 50 stycken youtubetittande ungdomar blockerar din betalning. Så länge turistbussen är nära din kiosk kan du inte ta betalt, men så fort de har lämnat då kan du ta betalt igen.

När varken fiber, kopparnät eller mobilt internet passar är bredband från radiomast ett fullgott alternativ tycker Per Ödling.

– Den svaga delen här blir ju den här trådlösa länken, från riktantenn till riktantenn. Den har en viss kapacitet, det beror lite grann på avstånd och det kan bero lite på väderförhållanden. Det finns inte hur mycket kapacitet som helst i de där, men det räcker ju oftast.

Gunnar Lundqvist bekräftar att de fick ta ner en del träd för att skapa fritt synfält mellan antennerna. De har också fått sätta upp fyra spridningspunkter för att komma runt vissa hinder, men det ingick i installationen och kostade inget extra för de boende. Det finns så klart begränsningar i hur många som kan använda signalen, men i nuläget är löftet att 500 klienter ska kunna ansluta sig utan att bandbredden för någon enskild försämras.

Bland de företag som erbjuder den här tekniken finns Bluecom, som Järboborna beställt genom och Micronät, båda med säten i Västernorrland. De utnyttjar masterna från Teracom som äger det svenska marknätet för radio och tv.

Invånarna i Ytterbyn och Överbyn var inte tidspressade av någon kopparnätsnedläggning när de valde att söka nya alternativ. Däremot ville de hitta något som skulle vara en bra lösning långsiktigt, berättar Gunnar Lundqvist. 5G kändes intressant men var ännu för långt bort i framtiden.

De förde samtal med Sandnet, men för att få fiber till byarna skulle det kosta bortåt 30 000 kronor per hushåll, enligt en första kalkyl.

Efter att någon sett en annons för luftburet bredband ordnade de möte med Bluecom som hade ett erbjudande förutsatt att de fick 40 kunder att ansluta sig. Det kostade 10 000 per hushåll och kostnaderna för den gemensamma utrustningen sköts genom en ekonomisk förening som de startat.

– Jag var med på ett möte med post- och telestyrelsen för att ge en kunds perspektiv på tekniken och de undrade om jag tyckte att det var en slutgiltig lösning. Det sa jag att jag tyckte att det var. Varför gräva när vi har det här?

LISTA: Här är alternativen som finns – experten om för- och nackdelarna

Rent allmänt förordar Per Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds universitet, trådbundna alternativ. De har ofta högre kapacitet, är mer stabila, billiga om du redan är ansluten till en teknik och du påverkas inte så mycket av grannarnas användning.

Fibernät: Har du tillgång till fiber, kör fiber, det är stabilast och har högst kapacitet.

Kabel-tv-nätet: Internet genom koaxialkabel är i huvudsak en teknik i storstäder. Har man ändå kabel-tv genom till exempel Comhem till sitt hus, är det en fin teknologi, bättre än koppar.

Kopparnät: DSL är den globalt sett största teknologin, men den håller på att avvecklas i Sverige i takt med att kopparnätet rivs. Det är fortfarande ett bra alternativ om man har tillgång till det, tycker Per Ödling, även om det är gamla ledningar och förekommer störningar på det. Spelar man mycket datorspel online och samtidigt skickar filer i stället för att bara ta emot är det däremot inte optimalt eftersom uppladdningshastigheten är mycket lägre än nedladdningshastigheten.

Mobilt internet: För att få ut det mesta av mobilt bredband i hemmen bör man sätta upp en stor antenn på husväggen, omsorgsfullt placerad, för att få bästa täckning. 4G är ganska bra om det är väldimensionerat i förhållande till antalet användare. Ofta är det däremot anpassat för att försörja mobiltelefoner och enheter som rör på sig, vilket gör att det inte räcker till om en massa hushåll ska börja använda det för att titta på playtjänster på internet.

5G kommer att komma och föra med sig ännu högre hastigheter än 4G, men Per Ödling menar att det tyvärr riskerar bli främst en storstadsteknologi. Den främsta nyheten är att 5G kommer att ge bättre driftsäkerhet för maskiner och sensorer som styrs via nätet, eftersom 5G kan prioritera trafik på ett annat och smartare sätt än såväl 4G som fiber kan i dag.

Luftburet fiber: Har funnits som metod i till exempel skärgården, där det är svårt att få fram bredband på annat sätt. Nu börjar det även bli populärt på glesbygden, där fibergrävande skulle bli en mer kostsam lösning.

Med tekniken överförs signalen från den närmaste av Teracoms radiomaster via en skarpt riktad antenn till en punkt någonstans mitt i byn. Därifrån sprids signalen vidare via antingen antenner, wifi eller kabel. Det är viktigt att antennerna har fritt synfält mellan varandra för att det ska fungera bra.

Elnät: Går både att använda för att sprida nätet inom en byggnad och för att koppla upp en byggnaden till nätet. Men spridning inom en byggnad fungerar bättre än det andra. Elnätet belastas med mycket störningar och elledningarna fungerar som antenner, vilket gör att signalen sprids i luften och kan störa till exempel radiofrekvenser. Det har använts i Sverige, men är på väg bort, menar Per Ödling. Däremot är det i stort sett otestat som distributionssätt speciellt för landsbygden.

Satellit: En teknik som går att använda överallt men kan vara dyr. Det är ett alternativ om man vill titta på TV och annat som går ut på att huvudsakligen ta emot information, men om man ska spela dataspel är det hopplöst. Uppladdningshastigheten blir betänkligt mer långsam än nedladdningshastigheten och fördröjningarna för stora för spelande. Men man har å andra sidan täckning överallt.