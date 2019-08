Jättedrama i slutminuterna när Gefle IF förlorade igen – här är spelarbetyg och matchfakta

Serietvåan Umeå tog tag i händelserna direkt och spelade stundtals ut Gefle IF i den första halvleken. 0–1 kom i den 20:e via ett vackert anfall som slutade med att Emmanuel Yeboah kunde stänka in bollen i nättaket från nära håll.

Se matchen i repris här:

Nisse Nilsson hade visserligen ett skott i stolpen, men ända fram till 51:a minuten talade det mesta för en ganska bekväm bortaseger. Så blev det inte – även om gästerna tog alla tre poängen till slut.

För de gjorde det med en man mindre. Stefan Lindmark fick syna det röda kortet när han gjorde ner Grace Tanda i den 51:a minuten och efter det jobbade sig Gefle IF ordentligt in i matchen och kunde också kvittera i den 90:e minuten. Det var spanjoren Iu Ranera som höll sig framme på Nisse Nilssons hårda inlägg och kunde nicka in sitt första mål i GIF-tröjan.

Gefle IF-spelarna jublade givetvis – och stärkta av målet och i förvissningen att man alltjämt hade en spelare mer på planen gick hemmalaget för segern.

Det slutade med noll poäng. Umeås inhoppare Yoel Embaye gick omkull i straffområdet när Amadou Kalabane kom för sent in i en situation och det var aldrig något snack om att domaren skulle peka på straffpunkten.

Vid densamma gjorde sedan Isaac Boye Edegware inget misstag och rullade bollen på McGuires vänstra sida.

En oerhört bitter förlust för Gefle IF som alltjämt ligger placeringen ovanför kvalstrecket, blott en poäng före Rynninge som dock har en match mindre spelad.

Gefle IF–Umeå FC 1–2 (0–1)

0–1 (20) Emmanuel Yeboah, nådde först på ett hårt inlägg från vänsterkanten och nöp till direkt, en stänkare i nättaket.

1–1 (90) Iu Ranera, avslutade ett vackert GIF-anfall där Tanda spelade ut till Nisse Nilsson vars hårda inlägg träffade Ranera rätt på pannan.

1–2 (95) Isaac Boye Edegware, straff som Kalabane drog på sig, och den straffen gick åt ena hållet medan McGuire kastade sig åt andra.

Varningar, GIF: Amadou Kalabane. Umeå: Isaac Boye Edegware.

Utvisning, Umeå: Stefan Lindmark (51).

Avslut: 9–5.

Hörnor: 7–7 (2–4)

Domare: Tom Ghorbani.

Publik: 385 (Gavlevallen)

Gefle IF (3–5–2)

Målvakt

Jake McGuire 3

Försvar

Jacob Ejerblad (73) 3

Amadou Kalabane 2

Albin Lohikangas 4

Mittfält

Nisse Nilsson 4

Adrian Bjelkendal Haaranen 3

Sebastian Sandlund 3

Iu Ranera 5

Sherko Faiqi (79) 2

Anfall

Grace Tanda 4

Isac Rojas (76) 2

Ersättare

Linus Mattsson (73) -

Julio Fernandes (76) -

Nahom Zeru (79) -

Snittbetyg: 3,19

Spelade ej: Axel Norén, Måns Berggren, Kevin Persson, William Lindkvist (mv).

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.