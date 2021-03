Jean d'Arc var Gästriklands absolut första och nästan enda synthband – det gör tonårspionjärerna 40 år efter starten

Om Sandvikenbandet Jean d'Arc finns inte mycket skrivet mer än att de omnämns i boken "Bång - Boken om Back Beat Bolaget" från 2018. Det var också så undertecknads intresse väcktes. Att Gästrikland överhuvudtaget hade haft en synthpopgrupp på 80-talet var nyheter för honom. Allt pekade på att de var först, men också i princip ensamma i ett hav av rockband av olika slag.

När tidningen körde en special med bilder på lokala 80-talsband och efterlyste ljudmaterial med Jean d'Arc hörde sångaren Rojne Eriksson av sig. Han bekräftade att det fanns inspelningar med bandet och nu kan det faktiskt bli så att han lägger ut dem på Spotify. Det handlar om fyra låtar inspelade i Studio HPD studio i Stensätra i Sandviken. Studions akronym skulle utläsas Hopplockade delar och drevs av två dansbandsmusiker. Medlemmarna tror att de vann studiotiden i en bandtävling och Rojne Eriksson minns omständigheterna.

– Ingen av oss hade körkort, utom möjligtvis Tony, så vi tog med oss syntharna på en snöskoter som vi åkte genom skogen med till studion minns jag.

De forna medlemmarna i Jean d'Arc är alla födda 1966 och uppvuxna i Stensätra, utom 65:an Tony Bergström som kom in lite senare i bandet och kom från Norrsätra. Det var på högstadiet på Björksätraskolan som medlemmarna träffades. Förlagan till gruppen var punkbandet Suspect som startade 1979. Jean d'Arc drog Rojne Eriksson, Jonas Borgardt och Conny Persson i gång 1981. En kort tid efter kom Patrik Fredriksson och Tony Bergström med. Inspirationen hämtade de från band som Lustans lakejer, Ratata, och Tredje mannen, band som faktiskt också ofta gick att se live på den tiden i närområdet, påfallande ofta i Hofors folkets park.

Förutom musikstilen stack Jean d'Arc även ut med den tillhörande klädstilen. Att lägga tid på utseendet och ha ett ganska androgynt nyromantisk yttre med Kinaskor med vita strumpor, hemmasydda svarta byxor (absolut inte jeans), slamkrypare på vintern och lång lugg var förstås inget som gick att ha som kille ostraffat i Sandviken 1981 alla gånger.

– Vi körde lite extremt ett tag med scenkläder och smink. Det var ju helt nytt i Sandviken då och när vi såg att det provocerade spann vi vidare ännu mer på det. "Alltid retar det någon" tänkte vi, säger Tony Bergström.

På det viset var de kanske lite av Sandvikens svar på Di Leva, även om han aldrig gjorde renodlad synthpop. I dag säger dock inte alla i Jean d'Arc att deras klädstil orsakade några större problem för dem. Värst verkar det ha varit för Rojne Eriksson.

– Jag kunde knappt gå på stan. Jag vet inte hur många gånger jag fick hoppa in i taxibilar för att inte bli påhoppad, minns han.

– Vi hade en spelning i Sätra i Gävle på något obskyrt ställe där det blev lite mobbupplopp så då fick vi packa ihop och dra. Som tur var kom Rojnes pappa och hämtade oss och utrustningen, berättar Jonas Borgardt.

Det är välkänt att raggarna avskydde punkarna som även kunde ha det tufft med hårdrockarna. Syntharna däremot var väl en måltavla för de flesta av de andra stora subkulturella inriktningarna. Om inte fysiskt så även idémässigt från proggens håll - då den ansågs vara borgerlig, maskinell, kommersiell, fjollig och inte minst ytlig.

– Vi fick någon recension i Norrlands-posten tror jag, om att vi borde låta lika vackert som vi såg ut, minns Rojne Eriksson.

Syntharnas främsta strid i Sverige skulle dock stå mot hårdrockarna, upptrissat av tidningar som Okej. Under vårt samtal återkommer emellertid Tony Bergström till att inga andra band i Gästrikland hade något emot Jean d'Arc. Och gruppen hade även ett följe på cirka tio personer som åkte med på spelningarna och stöttade dem, så helt paria var de inte.

Bandet splittrades 1984. Bergström, Borgardt och Persson gick då vidare till Gävlegruppen Kangaroo Club som gjorde soulpop och släppte en kassett 1987, även den inspelad i HPD. Medlemmarna i Jean d'Arc ställer sig inte helt omöjliga till att göra nytt material i någon form. Men då får det bli genom att skicka filer. Den enda som bor kvar i trakterna är Conny Persson som bor i Gävle och jobbar på Korsnäs. Rojne Eriksson håller till i Västerås och spelar mest country nuförtiden med gruppen Sheriff Roy And The Marshals. Jonas Borgardt bor i Täby och är vd för hälsokostföretaget Life. Tony Bergström bor sedan 15 år i Spanien inte långt från Alicante. Han började där slå sig in i gymbranschen, men driver numera en krog som just nu dock har stängt till följd av landets hårda coronarestriktioner.