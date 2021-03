Jenny Wennberg: Att gå till tandläkaren ska inte vara lyx

Så lämnades utredningen om jämlik tandhälsa slutligen över av utredaren Veronika Palm.

Mönstren känner vi till sedan tidigare. Låg inkomst och låg utbildningsnivå betyder generellt sämre tandhälsa. Det betyder också sämre förutsättningar att betala för den tandvård man behöver. Tidigare undersökningar har visat att människor avstår från även nödvändig tandvård med hänvisning till ekonomi. Det är egentligen inte särskilt konstigt eftersom tandvård är dyrt.

Men i Sverige finns också strukturella problem rörande tandvården. På många håll finns tandläkarbrist, vilket i bland annat Norrbotten lett till att man tvingats slopa tandvårdsförsäkringen och tvingats till hårda prioriteringar. Den här bristen har vi vetat om i över 10 år skulle komma, Socialstyrelsen flaggade för den, men politiskt gjorde ingenting för att försöka förhindra den.

Den förebyggande tandvården är viktig, att kontinuerligt besöka tandvården för att göra bland annat undersökningar. Därför finns det också en logik i att tandvårdsutredningen föreslår att undersökningar och vissa typer av förebyggande tandvård ska kosta 200 kronor per besök. Men det kommer förmodligen inte räcka hela vägen. Alldeles för många besöker bara tandvården när det är akut. Precis som många svenskar bara besöker vården när det är akut. Och vad hjälper en undersökning om undersökningen visar på att åtgärder krävs som individen inte anser sig ha råd med? Att sätta in en tandkrona kostar trots allt många tusenlappar, vilket även ett inplantat gör. En stifttand kostar femsiffrigt belopp att sätta in. Det är lyxvård för den som har råd, vilket i sig är ett stort problem. I dag erbjuds du olika behandlingsalternativ och får välja det du anser dig ha råd med. I Sverige råder dessutom fri prissättning i tandvården, vilket betyder att företag, men också regionerna kan sätta sina priser själva, även om det också finns referenspriser för att hjälpa patienterna.

Den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson var den regering som privatiserade tandvården. Allt skulle bli bra, vad det ledde till var dock mer än något annat högre priser för patienterna.

Tandvårdsutredningen visar att ett statligt högkostnadsskydd som det som finns inom sjukvården bara skulle kosta 6-7 miljarder årligen. Det kan jämföras med kostnaden för att slopa värnskatten för de allra, allra rikaste svenskarna som även det kostade 6 miljarder. Ett statligt högkostnadsskydd skulle ge de med störst behov en bättre tandhälsa och göra tandvård till mindre av en lyxvård. Det kräver också att den fria prissättningen slopas, vilket inte vore en enda dag för tidigt. Att tandvården blivit guldgruva är ett fullkomligt bisarrt faktum.

Att återinföra värnskatten skulle finansiera ett sådant högkostnadsskydd.

Vill Socialdemokraterna visa svenskarna att man faktiskt menar allvar när man talar om jämlikhet är en tandvård som gör tänderna till en del av kroppen ett enormt viktigt steg.

Socialdemokraterna avreglerade tandvården.

Nu är det dags att inse att reformen var usel och sätta stopp för den fria prissättningen och införa ett statligt högkostnadsskydd.

De enda som kommer grina över den förändringen är tandläkarna med över 12 procents marginal på sin verksamhet.