Jenny Wennberg: Den här mannen vill göra dig på Sandvik provanställd på livstid

Martin Ådahl är förvisso ett välkänt namn bland politiska nördar, men särskilt välkänd är han knappast på någon bredare front i Sverige.

Det borde han vara.

Martin Ådahl är nämligen mannen som vill göra dig som arbetar på Sandvik och eller Gävle sjukhus provanställd på livstid. Mig också, för den delen. Det är Ådahl som snickrat ihop stora delar av de krav Centern tvingade in i Januariavtalet. Trots det har Martin Ådahl, Centerpartistisk riksdagsman och tidigare ekonomichef, framlevt sina politiska dagar i relativ anonymitet. Det borde det verkligen bli ändring på.

Martin Ådahl gillar saker som slaktad arbetsrätt och Arbetsförmedling, trots att vi befinner oss mitt i den värsta krisen under vår livstid där tusentals svenskar förlorat sina jobb. Det är han som är hjärnan bakom Centerns krav i Januariavtalet på "moderniserad" arbetsrätt och en reformering (reform är ett lömskt politiskt ord) av Arbetsförmedlingen.

Försämrad anställningstrygghet och därmed en försvagad arbetsrätt är inte en modernisering av arbetsrätt. Vi har varit ett land där industriarbetare på grund av arbetarnas svaga ställning tvingades jobba på ackord. Att en stark arbetsrätt gör skillnad ser vi på dödstalen på arbetsmarknaden. Antalet döda arbetare har minskat i takt med att arbetsrätten stärkts.

Att Ådahl vill ta ifrån oss vår trygghet på jobbet är kanske inte så konstigt. När arbetsrätt blir mer en fråga om teorier och ideologi än om människan är det lätt att glömma bort att det faktiskt finns riktiga människor med riktiga liv som kommer påverkas, makar och sambor, barn som ska ha skolväskor och gympaskor, människor med hyror, bostadslån och annat som hör livet till och som påverkas oerhört negativt av att jobben blir otrygga.

De som tjänar på Ådahls tankar är arbetsgivarna, inte vanliga knegare eller tjänstemän.

Samma sak med Arbetsförmedlingen. Den kan tyckas ineffektiv och onödig, men det finns sämre alternativ, som exempelvis de borgerliga partiernas älsklingsreform jobbcoacher. Ni vet, Reinfeldts miljardfiasko som skulle coacha människor till nya jobb. Särskilt många fler kom inte i jobb, men jobbcoacher sköt däremot upp som svampar efter regn eftersom kontrollen var obefintlig av vilka det egentligen var som ägnade sig åt jobbcoachandet och ersättningarna generösa. Men herre gud så härligt med privata alternativ, istället för trök som statliga myndigheter med stenhårt reglerad verksamhet.

När partier som Centern tänker om arbetsrätt och hur man får människor i arbete tänker de tyvärr ofta fel. Det är synd, för Centern borde kunna bättre än att tvinga igenom ideologiska skrivbordsprodukter som slår sönder en myndighet som Arbetsförmedlingen mitt i ett läge där en halv miljon svenskar inte har några jobb. Så sent som under torsdagen kom besked om att omstruktureringen av Arbetsförmedlingen börjar redan 2021. Trots coronakris, trots massarbetslöshet. Och ja, nu ska det köpas in fler privata tjänster även det här varvet.

Centern borde också definitivt kunna bättre än att göra jobben otryggare för de som fortfarande har jobb kvar att gå till.

Men eftersom man inte gör det borde Stefan Löfven ställa fler krav och kompromissa mindre med Centern.