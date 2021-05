Jenny Wennberg: Gamla meriter förändrar inte Sverige

Stefan Löfvens tal började som ett tal till nationen snarare än ett första maj tal. Pandemin stod i centrum och Löfven pratade bland annat om att vaccinerna låter oss planera för framtiden. Det är bra, för arbetet med vaccinering kräver stöd när klyftorna syns mellan rika och fattiga, utrikes- och inrikes födda även ifråga om vaccinationsgraden.

Temat för årets första maj är "Välfärden först". Det är lovvärt för precis som Stefan Löfven konstaterade under sitt tal har pandemin gjort sprickorna synliga. När Stefan Löfven blickar bakåt ser han ett Sverige där vinstjakt, marknadslogik och egennytta satts först, något vi idag ser resultatet av. Och precis som Löfven förkunnade i sitt tal har skällsorden riktade mot den socialdemokratiska samhällsmodellen tonat bort.

Det är också därför det är bekymmersamt att Socialdemokraterna verkar ha beslutat sig för att fokusera mer på historiska reformer än framtida reformer. Stefan Löfvens tal var tungt av gamla meriter. Trots att det just nu finns en historisk möjligthet för Socialdemokraterna att utveckla välfärden. Det finns ett fönster nu för mer av progressiv fördelningspolitik och välfärdssatsningar. Växande klyftor drivna av pandemin där somliga har förlorat jobben samtidigt som andra blivit rikare än någonsin på börsen kommer kräva bland annat skattereformer och mod att driva en politik som åter gör välfärden till en gemensam resurs, istället för det Välfärden AB som det blivit genom omsorgskoncerner och aktieägare.

Stefan Löfven lyfte i sitt tal bland annat att partiet gjort historiska satsningar på välfärden under sina senaste regeringsinnehav. Delar av Socialdemokraternas problem är dock att flera av de mest tongivande rättvisereformerna kom under föregående mandatperiod när Socialdemokraterna samarbetade med Vänsterpartiet och dessutom var signerade Vänsterpartiet. Idag samarbetar Socialdemokraterna med Liberalerna och Centern, vilket bland annat lett till slopad värnskatt för Sveriges rikaste. Det är inte politik som bygger välfärden starkare.

Jobbfrågan dominerade i Löfvens tal. Det är bra, men det kommer krävas ett stort arbete bland annat ifråga om integrationspolitiken för att få fler utrikes födda i arbete. 2020 var arbetslösheten bland utrikes födda 18,8 procent. Bland inrikes födda var siffran 5,1. Pandemin har dessutom lett till att arbetslösheten ökat mest bland urikes födda och ungdomar, det vill säga två av grupperna med svagast förankring på arbetsmarknaden. Det visar tydligt att lägre arbetslöshet förutsätter fortsatt omfattande satsningar på utbildning och språklyft.

Socialdemokraterna måste komma ihåg att ett parti inte är bättre än sin nästa reform.

Ett annat område som gavs stor plats var skolan. Skolan ska vara som starkast där utmaningarna är som tuffast var Löfvens besked. Orättvisorna i skolan ska mötas med att en gemensam antagning ska införas och kötid inte vara ett urvalskriterium. Dessutom ska systemet sluta överkompensera friskolorna på bekostnad av de kommunala skolorna. Rörande just skolan är Socialdemokraternas uppförsbacke tuff. Att genomdriva förändringar för jämlikhet i skolan finns det idag inte någon majoritet för i riksdagen eftersom högerpartierna prioriterar aktieägarna framför eleverna. Det gör det dock ännu viktigare att Stefan Löfven och socialdemokraterna pressar på i skolfrågan och visar att man förstår att skolan är nyckeln till jämlikhet. Det har inte uttryckts så tydligt som Löfven gjorde det under första maj under de senaste åren. Löfvens brandtal för en jämlik skola är därför naturligtvis hoppingivande. Precis som att hans tal visar på en socialdemokrati som verkar förstå sin samtid lite bättre än tidigare. Att mäns våld mot kvinnor och klimatet också fick plats i första maj-talet tyder på det.

Socialdemokraterna måste dock komma ihåg att ett parti inte är bättre än sin nästa reform. Framtiden avgörs inte av vad Socialdemokraterna gjorde igår.

Den avgörs av vad Socialdemokraterna gör i morgon.