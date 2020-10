Jenny Wennberg: Hamid Zafar visar hur hatet ser ut i Sverige

Hamid Zafar, eller "Rektor Hamid" som han pompöst kallat sig på Twitter, har varit en hyllad debattör som bland annat suttit i Moderaternas integrationskommission och skrivit för Göteborgspostens ledarsida.

Nu har han fallit.

DNs granskning och även Aftonbladet visar nämligen en helt annan sida av Zafar. På nätet har Zafar i åratal under pseudonym skrivit grovt och hatiskt innehåll om bland annat judar, ensamkommande, kvinnor och HBTQ-personer. Vid mordet på ett asylboende lät det exempelvis så här:

"Ni vet dessa mongoler som påstår att de är 13-15 åringar hela bunten trots att de är 25-30.".

Känns retoriken igen?

När DN konfronterar Hamid Zafar är det inte en ångerfull människa som möter läsaren. Istället är Zafar defensiv och staplar dåliga ursäkter på varandra. Av kommentarerna i Expressen verkar det snarast som om Zafar tycker synd om sig själv när han säger att "Det är ett tungt ok jag burit runt på." apropå insikten om att han faktiskt en dag skulle kunna komma att avslöjas.

Någon kritik vill han av allt att döma inte heller ha. Istället pladdrar Zafar på i DN om att det nog minsann finns lärare och rektorer som är nazister. Och så kommer det otroligt platta "Den som är fri från synd är välkommen att kasta den första stenen.".

Hamid Zafar ber inte om ursäkt när han konfronteras av DN och han tar inte heller ansvar. Istället skyller Zafar det hela på att han umgåtts i vänsterkretsar och var ung.

Båda ursäkterna är orimliga.

Den som vet något om den svenska vänstern över huvud taget vet att man inte blir hbtq-hatande antisemit och klasshatare av att umgås i sådana kretsar.

Man är inte heller, till skillnad från vad Zafar tycks anse, ung och dum när man är i 30 års åldern. Själv var "Rektor Hamid" utredare på Skolverket under tiden han ägnade sig åt att spy hat på nätet och blev också skolledare under tiden. Det ansåg han sig däremot uppenbarligen inte vara för ung och för dum för att ägna sig åt.

År av hat är inte ett misstag, det är inte ett sökande, det är en mycket lång period att uttrycka åsikter under och handlar därför snarare av allt att döma om övertygelse.

Vad Aftonbladets efterforskningar visat är dessutom att Zafar ägnat sig åt att sprida hatpropaganda mycket längre än mellan 28 och 33 års ålder. På Flashback har han varit aktiv mellan 2002 och 2018.

Här kan också nämnas att Zafar av allt att döma även närt ett klasshat och kvinnoförakt. I ett av inläggen på Flashback rörande ett mord i Hofors kallar Zafar Hoforsbor för "avgrundsmänniskor":

"Klassiskt White trash. Avgrundsmänniskor från den svenska myllan."

Hofors är mest känt för att vara ett samhälle som under parollen "Med kärlek från Hofors" samlat in pengar till Musikhjälpen under en rad år. En bruksort som visat exakt hur vänlig och generös plats ett mindre samhälle kan vara.

Hoforsbor är inte "avgrundsmänniskor". Hoforsbor visar vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Vi måste sluta köpa dåliga ursäkter, särskilt från människor som "Rektor Hamid" som uppenbarligen inte vill ta ansvar för vad han skrivit.

Det är ynkligt, men mer kan man kanske inte heller förvänta sig av någon som uttryckt sig på det sätt Hamid Zafar gjort, för att sedan stå och sola sig i rampljuset som bland annat integrationsexpert hos Moderaterna.

Trots att han var en av alla de som ökade hatet.