Jenny Wennberg: Hanif Bali är en moderat strategi

Att kränka meningsmotståndare till vänster. Helt ok. Att kränka ensamkommande flyktingbarn. Helt ok. Att utmåla public service som partiskt och vänstervridet. Helt ok. Att hetsa mot en människa som använder sin rast till att be. Helt ok.

Att skriva att Carl Bildt är inkompetent. Inte ok.

Ungefär så ser Ulf Kristerssons moralkompass ut när det handlar om det egna partiets nätkrigare som Hanif Bali och Lars Beckman. De har fått hållas, de har tillåtits förgifta den politiska debatten, de har med partiets tysta medgivande fått sprida lögner om media och hetsa mot meningsmotståndare. Men när Hanif Bali Twittrade att Carl Bildt inte haft rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende någonsin, ja då vaknade Ulf Kristerssons indignation plötsligt till liv.

Det är ju onekligen ganska intressant.

Nu ska det i vilket fall hållas väldigt allvarliga samtal med Hanif Bali och Ulf Kristersson har också låtit meddela i media i sin mest myndiga pappaton att "Så här beter vi oss helt enkelt inte, vare sig mot partivänner eller meningsmotståndare."

Fast det är ju precis så här moderater beter sig. Man har till och med haft ett gäng "sköna" killar anställt på sitt kansli som stått framför kamera och skrikit "hora" om Annika Strandhäll och grabbflabbat åt det hela. Ingen har glömt det.

Hanif Balis twittrande är inte ett problem för Moderaterna. Hans twittrande följer ganska exakt vad opinionsundersökningar visar attraherar konservativa män. Hanif Bali är en moderat strategi, inte ett ok partiets tyngs av. Det är inte heller Lars Beckmans stollerier. Hade firma Bali och Beckman klassats som ett problem hade de försetts med strängare tyglar och munkavle för länge sedan. Men vad vi vet om väljarna de vill nå är bland annat att de är mot en generös migrationspolitik och misstror medier. Därför har inte heller deras påhopp och konspirationsteorier varit något egentligt problem för Ulf Kristersson, de har ju bara pratat med partiets potentiella väljare. Så den politiska huliganismen har fortsatt, med Ulf Kristersson som ledare för firman.

Tystnaden och flatheten kring Moderaternas nätpatrull från Ulf Kristerssons sida säger mer än att Ulf Kristersson nu tänker ta Hanif Bali i örat. Igen. För det har man trots allt gjort tidigare, men mer än en gest har det hela egentligen aldrig handlat om. Hanif Bali har fortsatt som vanligt, och eftersom han inte uteslutits ur partiet på grund av sitt agerande är det också svårt att tolka uppläxningarna och petningarna av honom från poster som något annat än ett spel för galleriet. För Ulf Kristersson vet att Balis internetpersona är bland det effektivaste politiska redskapet Kristersson har just nu. För så mycket annat har man egentligen inte.

En partikollega som vill vara anonymt i en intervju i Expressen beskriver Bali så här:

" - Hanif har blivit så stor och mäktig. Man tänker tre gånger innan man säger något negativt om honom, för han kan ställa till stora problem."

Men möjligt är att kritiken från de egna leden mot partisternas latrinretorik slutligen blivit för stor.

Till Expressen sade Mikaela Waltersson för en tid sedan att "-Jag är inte bekväm när man agerar så här i sociala medier."

Egentligen är Hanif Bali dock inte mer än en Moderaterna 2019 förkroppsligad. Ulf Kristersson och Moderaterna vill nå Sverigedemokraternas väljare. Det är så här man når dem.

Att hetsa hatet mot politiska motståndare och utsatta grupper linjerar väl med hur Sverigedemokraterna agerar. Och det är trots allt deras väljare man vill ha och dem man vill samarbeta.