Jenny Wennberg: Klimatkrisen kan inte lösas av Lisa i Valbo

Regnet föll inte särskilt länge i Gävle och Gästrikland, men skadorna blev stora ändå. Huskällare fylldes med vatten, vägar rasade, under ett av husen vid högskolan försvann delar av marken huset står på. Varenda bild visar hur otroligt sköra vi är när naturen vältrar sig över oss. Och ändå finns det människor som fortsätter hävda att det här med klimatkrisen inte är något vi ska bry oss om. Att det bara är påhitt.

Extremväder kan vara isolerade händelser. Men när klimatet förändras kommer extremvädret bli vanligare. Hur det kan se ut har vi sett den här sommaren, tyska städer under vatten, semesterparadis som förvandlats till brinnande helveten när temperaturen klivit upp mot 50 grader i bland annat Grekland.

Gävle kommun har mål om att vara klimatneutralt 2035. Det är såklart bra. Men när Gävle nästan regnar bort behöver kommunen också ha en plan för hur man tänker klimatskydda Gävle. För även om Gävle gör sitt för att minska utsläppen, måste Gävle också vara förberett på en framtid där det som hände under onsdagen kommer hända igen, och igen, och igen. Så illa är det faktiskt.

Klimatkatastrofen vi är på väg mot är dock inte något som vare sig Gävle kommun eller en Gävlebo kommer kunna lösa. Vi kan såklart vara med och påverka, göra klimatsmartare val i vardagen. Men klimatet är inte en kommun eller individfråga primärt. Att bidra och göra sitt är nog självklart för de flesta, pandemin har visat hur otroligt omtänksamma och effektiva vi kan vara när en kris kommer. Problemet med klimatkrisen är dock att när den väl kommer, när den på riktigt börjar påverka vår vardag, är det redan för sent.

Det är enkelt att mästrande skriva att Gävleborna ska strunta i bilen, utlandssemestern och konsumera mindre, använda tygpåse istället för plastpåse, strunta i att köpa nya kläder och istället använda vad man redan har, eller köpa second hand. Men att lyfta ner en fråga som kommer kräva omfattande global samverkan till att handla om Lisa i Valbo och hennes livsstilsval är ren idioti. Inte minst eftersom det dessutom sker selektivt. Ska klimatfrågan göras till en individfråga handlar det trots allt även om saker som hur många barn man föder. Att leva utan bil sparar 2,4 ton koldioxidekvivalenter per år. Att avstå från att skaffa ytterligare ett barn sparar däremot in 58,6 ton koldioxidekvivalenter per år. Det visar också tydligt varför frågan om att ta med en tygkasse till Coop istället för att köpa en plastpåse är en fråga på marginalen, om klimatfrågan nu ska vara en fråga som ska hanteras av den enskilde.

Lisa i Valbo kan såklart som alla andra bidra till att dämpa klimatkrisen. Men att göra klimatfrågan till en fråga om individen är inte att göra klimatkampen en tjänst. Kollektiva problem och strukturerna som skapar dem måste ses för vad de är. Reducerar vi ett globalt problem till en fråga för individen som ska lösas genom att inte flyga lika mycket, osynliggörs flygbolagens ansvar för att minska sina utsläpp och det politiska ansvaret för att bromsa den globala uppvärmningen.

Att vi kan vara med och påverka utgången genom våra val är dock självklart. Det visar pandemin tydligt.

Men precis som vi inte kunde kompensera för att Sverige bara hade skyddsutrustning för 1400 vårddygn när pandemin startade genom att hosta i armvecket kommer vi inte kunna kompensera för svag politisk ledning i klimatfrågan genom att sopsortera. När ansvaret för en stor kris flyttas ner till individen är det ofta för att det är det enda som återstår. Vad som finns kvar för att rädda situationen är att ålägga oss att skydda oss från politiska misslyckanden. Men även om vi kunnat skydda oss från Covid19 hjälpligt, kommer vi inte kunna göra det från den globala uppvärmningen.

Precis som ifråga om pandemin ligger det stora ansvaret för att stoppa den annalkande klimatkatastrofen på våra politiska ledare.

Även om det såklart för både politiker och de globala klimatbovarna är mer bekvämt att flytta ner ansvaret för att lösa klimatkrisen till dig och mig.