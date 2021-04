Jenny Wennberg: Mormor är inte en Toyota Prius

Ingen handsprit, mediciner som restnoterades och inte gick att få tag på, brist på förkläden, visir och handskar. Ett lager av skyddsutrustning som bara skulle räcka till 1400 vårddygn och 5000 provtagningstillfällen.

Pandemin kraschade in över svensk vård och omsorg som organiserat lagerhållningen som en Toyota-fabriker under de senaste decennierna. Med våra politiker som fabrikörer. För systemet som satte Sverige ur spel är plockat från just Toyota. Vad regionråd, regeringar och kommuner glömde är att mormor inte är en Toyota Prius.

Att moderater vill vara företagsledare istället för politiker står klart sedan länge. Bland Moderater i regioner pratar man numera till och med företagssvenska. Exempelvis finns det Moderater som inte hört talas om offentlighetsprincipen utan talar om "tysta perioder" i regionerna, vilket är företagssvenska för perioderna mellan resultatrapporter. I en demokrati finns inte "tysta perioder". Frågar någon ska politiker och regioner svara.

Att moderater tycker det är fräsigt med både New Public Management, värdebaserad vård och just in time-system är ganska självklart. Moderaterna älskar privatiseringar och de älskar näringslivet. Om vi bara privatiserar lite till och sköter äldreboendet Blåsippan på samma sätt som Toyota sköter sina fabriker blir allt lite bättre. Företag är fränt, den offentliga sektorn och skruttiga pensionärer grått och trist.

Till skillnad från en fabrik går det inte att stoppa produktionen på ett äldreboende i väntan på leveranser. Mormor fortsätter kissa och farfar blir smutsigare för varje dag som går utan en dusch.

Men vård och omsorg organiserad som fabriker havererade i pandemin. Just in time betyder precis i tid. Vad Moderaterna och tyvärr också Socialdemokraterna inte riktigt hade tänkt på är att människor inte är saker. Mormor kan inte ligga en vecka i samma blöja om det är så att leveranserna av blöjor slutar komma. Farfar kommer behöva hjälp med att duscha även om handskarna och plastförklädena sitter fast i Kina. För till skillnad från en fabrik går det inte att stoppa produktionen på ett äldreboende i väntan på leveranser. Mormor fortsätter kissa och farfar blir smutsigare för varje dag som går utan en dusch. Och mediciner behöver de också. Människor är besvärliga på det sättet. Inte minst för politiker som vill vara lite framåt och fräsiga. Produktionstakten och efterfrågan går inte ner i en pandemin på ett äldreboende, den går upp. I bilindustrin är det tvärtom.

När utredningen om vår lagerhållning och beredskap i veckan presenterades sa den bara vad Socialstyrelsen och andra sagt i många år. Sverige behöver en lagerhållning av både material och mediciner. När leveranserna globalt stannar måste vi ha egna resurser att ta av. Det måste finnas marginaler för flera månader, det måste finnas utrustning och mediciner så att vi klarar oss. Något våra politiker på samtliga nivåer så här långt skitit i.

Det är omöjligt att inte vara förbannad över hur amatörmässigt Sverige har skötts. Minsta barn kan räkna ut vad som händer när allt stannar på global nivå, när människorna som jobbar i fabrikerna som producerar skyddsutrustning i Kina blir sjuka, lastbilschaufförerna inte kan gå till jobbet och gränserna stängs. Det var dock en alldeles för avancerad tankeövning för det politiska Sverige.

Det politiska Sverige har istället ägnat sig åt att avveckla beredskapslager och beställa in grejer precis innan de tar slut.

Fattar ni hur sjukt det är?

Vi får inte glömma det här.

Och vi måste ställa de som gjort det här mot oss till svars vid nästa val.