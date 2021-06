Jenny Wennberg: Tänk inte som Tomas Tobé

USA har redan gjort det. Och EU-parlamentet vill att unionen ska göra det. Slopa patenträtten för coronavaccinen. Bra grej kan tyckas, givet att en globala pandemi inte kan bekämpas med patenträtt. Rikast läkemedelsbolag vinner dessutom inte om vi alla dör eftersom det då inte finns någon att kränga läkemedel till längre.

Så tänker dock inte Gävlesonen och numera moderate EU-parlamentarikern Tomas Tobé. Han tänker faktiskt precis tvärtom. Han ser drivkraft i patent.

Det finns det i och för sig. Inte minst för den som äger patent. Eller i alla fall en och mycket, mycket potent drivkraft.

Pengar.

I en intervju i DN säger Tomas Tobé följande:

"...jag ser inte att situationen i Afrika blir bättre för att läkemedelsföretagen släpper sina patent."

Ett intressant exempel. För vad läkemedelspatent ger för resultat för länderna i Afrika vet vi redan.

Den 5 juni 1981 inrapporterades de första hiv-fallen i USA till myndigheter. Det skulle bli början på en global katastrof där fattiga skulle ta den största smällen, men lidandet i rika länder få den största uppmärksamhet.

Precis som ifråga om den nu pågående coronapandemin.

Men vi har inte lärt oss särskilt mycket på de 40 år som gått.

Fram till och med 2019 hade 34.7 million människor dött i aids. Hårdast drabbade har många av länderna i afrika varit. Vilket inte bara beror på fattigdom, utan också på de patent som funnits och som betytt en begränsad tillgång i afrikanska länder på billig generika. Det vill säga en begränsad tillgång till livräddande hiv-mediciner.

Patententen på hiv-mediciner har lett till global orättvisa, miljoner döda och fortsatt smittspridning, helt i onödan. För vad pantent betyder, är högre läkemedelspriser. När de effektiva behandlingarna kom under mitten av 90-talet var kostnaderna för ett år runt 100 000 svenska kronor per patient. Med tillgång till generika sjönk kostnaden till 1 000 kronor per partient och år.

Patenten kring hiv-läkemedlen ledde till att rika länder och deras befolkningar fick tillgång till medicinerna som krävdes för att överleva och leva, samtidigt som fattiga i Uganda, Sydafrika och andra hårt drabbade länder dog i drivor trots att bromsmediciner fanns.

Pharma Bro Martin Shkreli visar också hur läkemedelsindustrin kan fungera för att skydda innehållet när ett patent väl har gått ut.

Daraprim är ett hiv-relaterat läkemedel som används vid en av de vanligare infektionerna hos aids-patienter. Ifråga om Daraprim hade patentet 2015 på läkemedlet gått ut för länge sedan, men intresset för att producera generika var inte heller stort eftersom användningsområdet är begränsat för läkemedlet och därmed också möjligheterna till inkomster.

In kommer Martin Shkreli 2015. Via sitt företag köper han upp producenten av Daraprim. Före uppköpet sjösätter företaget ett slutet distributionssystem, vilket betyder att vilka som kan göra inköp av läkemedlet begränsas. Det gör det svårt för företag som vill producera generika att köpa tillräckliga kvantiteter för att kunna testa medicinen för att återskapa den.

Efter att ha köpt företaget som då var ensam producent av Daraprim i USA höjde Martin Shkreli priset på Daraprim från 13,50 dollar tabletten till 750 dollar tabletten över en natt.

Så nej.

Att tänka som Tomas Tobé gör ifråga om läkemedelsföretagen och deras förmåga och vilja att ta ansvar vid globala hälsokatastrofer har så här långt inte lett till särskilt mycket gott. Vi har redan facit på vad resultatet av det kan bli.

Läkemedelsbolag vill inte rädda världen.

De vill tjäna pengar.

Även när priset är miljoner döda.